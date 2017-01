Die Modeschöpferin wendet sich gegen Billigproduktion und setzt auf Nachhaltigkeit. In der ZDF-Mediathek kann der fünfminütige Film abgerufen werden.

Der Schneidermeisterin, Modeschöpferin und Unternehmerin Christine Frischmuth schaute in ihrem Friedrichshafener Atelier und Ladengeschäft (Eugenstraße 57) vier Tage lang ein Filmteam über die Schulter. Entstanden ist ein fünfminütiges Porträt für die ZDF-Sendungen „Sonntags“ und „37 Grad“. Der Beitrag ist in der ZDF-Mediathek einsehbar (https//www.zdf.de/gesellschaft/sonntags); er beginnt bei einer Spielzeit von 8.30 Minuten.

Christine Frischmuth stehe für einen sozialen und handwerklichen Standard, der in der Textilindustrie verlorengegangen sei, heißt es im Beitrag. Vor elf Jahren hat Frischmuth ihren Beruf als Maschinenbauingenieurin aufgegeben, um in der Mode ganz vorn vorn anzufangen und ihr Label „frischmut“ zu gründen. Keine billige Produktion in Drittweltländern, Kleidung nicht als Wegwerfartikel: Christine Frischmuth weiß von jedem Kleidungsstück in ihrem Sortiment, wo es hergestellt wurde, bis hin zum Knopf oder Reißverschluss. Wichtig ist ihr ein nachhaltiger und moralisch verantwortlicher Herstellungsprozess.

Stoffe kauft sie bei deutschen Webereien und gibt bei ihnen auch ihre eigenen Entwürfe zur Umsetzung in Auftrag. Der Beitrag begleitet die Modeschöpferin auch in die Natur, wo sie von Baumrinde oder trockenem Laub zu den Entwürfen für ihre aktuelle Kollektion angeregt wurde, dem „Waldbühnen-Zyklus“.