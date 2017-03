Friedrichshafen Würge-Attacke auf Familienangehörige

Ein 66-Jähriger hat laut Polizei wegen psychischer Probleme eine Familienangehörige angegriffen, kurzzeitig am Schal gepackt und gewürgt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Angriff auf das Opfer hat sich laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Glärnischstraße ereignet. Der 66-Jährige hat sich auch gegenüber einer eintreffenden Streifenwagenbesatzung aggressiv verhalten. Der Mann ließ sich erst von einer hinzugezogenen Ärztin zu einer Untersuchung im Krankenhaus bewegen. Von dort wurde der 66-Jährige anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.