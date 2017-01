Friedrichshafen wählt am 12. März einen neuen Oberbürgermeister. Im Vorfeld spricht der SÜDKURIER mit Häflern, was sie sich vom neuen OB wünschen: Taxifahrerin Gudrun Häusle sieht einigen Verbesserungsbedarf auf Häfler Straßen.

Seit 36 Jahren kämpft sich Gudrun Häusle als Fahrerin von Taxi Lutz nahezu täglich durch die Stadt. Ihr Eindruck: "Teilweise geht es chaotisch zu auf den Straßen." Gerade neulich habe ein auswärtiger Fahrgast ihr gesagt: "Als ortsfremder Autofahrer benötigt man in Friedrichshafen eine Gebrauchsanleitung, um durch die Stadt zu kommen."

Häusle braucht dazu natürlich keine Hilfe, stimmt dem Gast aber zu. "Es bräuchte eine bessere Beschilderung", sagt sie. Etwa, damit Auswärtige bei Stau tatsächlich nicht durch die Innenstadt fahren. Oder damit nachts, wenn an der B31 in der Stadt die Ampeln aus sind, die Lastwagenfahrer merken, dass sie nicht immer Vorfahrt haben. Und noch etwas falle auswärtigen Fahrgästen oft auf: die hohe Blitzerdichte in der Stadt. "Bitte nicht noch mehr", fordert Häusle. Was ihr und ihren Kollegen derzeit arg zu schaffen mache, sei das Dickicht an Tempo-30-Zonen in der Stadt. "In manchen Straßen ist den ganzen Tag 30, in anderen wieder nur nachts." Das verwirre, so Häusle. Besonders problematisch sieht sie die ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung in der Keplerstraße, "da braucht man jetzt ewig durch". Und die Zeit sei ohnehin schon oft genug ein Problem: "Wenn Messe ist, nehmen wir teilweise Aufträge gar nicht an, weil es einfach kein rechtzeitiges Durchkommen gibt", sagt Häusle, obwohl sie jede noch so kleine Abkürzung und Ausweichroute durch die Stadt kennt. Ihr größter Wunsch wäre deswegen eine Busspur von der Innenstadt zur Messe. Solche Spuren dürfen auch von Taxis benutzt werden. "Ich weiß allerdings nicht, ob das umsetzbar ist", so Häusle.

Weitere Probleme sieht sie in der überlasteten Friedrichstraße, wo die Ausfahrt vom Bahnhof her teilweise kaum möglich sei, und beim Verhältnis Auto- und Fahrradverkehr: "Ein sehr, sehr schwieriges Thema. Eigentlich gibt es genug Radwege, vielleicht müsste man noch klarer trennen." Außerdem müsse die Fußgängerzone für Berechtigte wie sie einfach befahrbar bleiben, um älteren Menschen den Stadtbesuch zu ermöglichen.

Häusle weiß: Wegzaubern kann man die Probleme nicht. "Es gibt einfach zu viel Verkehr, schon morgens um fünf stauen sich manchmal die Lastwagen." Die wirtschaftlichen Gründe dahinter könne ein Häfler OB natürlich nicht lösen. Viele kleine Stellschrauben, die man noch in die richtige Richtung drehen könnte, sieht Häusle aber schon.