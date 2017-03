Friedrichshafen Workshop: Kompromiss für neue Skateparks

Im Rahmen eines Workshops haben Skater, Scooter und Biker Konzepte für die Skaterparks in Friedrichshafen erarbeitet. Kompromisse waren gefragt, um alle Wünsche unter einen Hut zu kriegen. Größere Änderungen sind auf dem Gelände in der Kitzenwiese geplant.

Friedrichshafen – Gar nicht so einfach, so viele Meinungen unter einen Hut zu bringen. So ging es jedenfalls den Teilnehmern bei den Workshops zur Neugestaltung der Skater- und Bikerparks in Friedrichshafen. Zwei Versammlungen gab es und unzählige Diskussionen. Beim jüngsten Treffen kristallisierte sich heraus: Der Skaterpark in Ailingen wird mit eher wenig Aufwand verschönert, der in der Kitzenwiese hingegen komplett neu gestaltet. Zur Verfügung stehen dafür 120 000 Euro.

Rund 30 Teilnehmer, nur zu einem kleinen Teil in jugendlichem Alter, waren am Donnerstag unter der Regie der Friedrichshafener Jugendbeteiligung im Jugendhaus Molke dabei, um unter Moderation der Jugendbeauftragten Alina Mertz ein neues Konzept für die Skaterparks und den Bikerpark in der Kitzenwiese zu erarbeiten. Vorausgegangen war ein erster Workshop Mitte Februar, der mit offenem Ergebnis endete, aber bereits die Richtung für eine kommende Gestaltung weisen konnte.

Die Teilnehmer hatten Vorstellungen für den Park in der Kitzenwiese zusammengetragen, die der Planer Andreas Hillebrand am Rechner nicht nur in einen Grundriss umsetzte, sondern daraus auch eine dreidimensionale Darstellung entwarf, die beim zweiten Workshop Grundlage der Diskussion war. Diesmal sollte ein Konzept als Ergebnis herauskommen.

Zunächst ging es aber um den kleinen Skaterpark in Ailingen, der ebenfalls neu gestaltet werden soll. Es stellte sich allerdings heraus, dass die Anlage eher wenig genutzt wird, was sich auch in der Beteiligung aus Ailingen niederschlug: Ein einzelner Vertreter war in der Molke dabei. Das Budget begrenzt, der Park wenig genutzt, und Mitsprache aus Ailingen schien auch nicht gewünscht: Das schlug sich in der Zielsetzung nieder. Ein paar Schönheitskorrekturen, so war in der Maßnahmensammlung zu lesen, stehen in Ailingen an, "je nach Budget". Gemeint ist aber durchaus auch die Aufstellung von neuem technischen Gerät: ein Manual etwa, ein Curb-Combo, eventuell erbt der Park auch ein Quarter aus Friedrichshafen.

Grundlegender fallen die Neuerungen in der Länderöschstraße der Kitzenwiese aus, auf die man sich in langer Diskussion am Donnerstag zu einigen suchte. Die Quarter links oder rechts ans Kopfende des 650 Quadratmeter großen Parks unter der Bundesstraßen-Brücke? Und wie breit darf das Gerät werden? Längere Lines für Biker und Skater lassen, während Scooter mehr Gerät versammelt haben wollen? Wollen die jungen Nutzer des Parks eine Minirampe haben? "Ja", lautete die Antwort. Die Meinungen wogten hin und her und Moderatorin Alina Mertz stellte fest: "Ziel dieses Workshops kann nicht sein, dass alle Wünsche erfüllt werden." Ziel sei vielmehr, einen Kompromiss zu finden, der mit dem Budget umgesetzt werden kann. Einig war man sich aber schnell, dass der Untergrund erneuert werden soll – nur mit welchem Material: Asphalt oder Beton? Oder beides? Kosten spielen dabei die große Rolle. Die Frage blieb ungeklärt: Das zur Verfügung stehende Geld wird den Ausschlag geben.

Den endgültigen Ausschlag über die Gestaltung werde ohnehin die Stadt geben, erläuterte die Jugendbeauftragte. Das von den Workshop-Teilnehmern erarbeitete Konzept bildet die Grundlage. Klappt alles bei der Planung, könnte die Umsetzung im Herbst des Jahres beginnen.

Drei Sportarten

Bei der aktuellen Diskussion um die Sanierung der Skateparks geht es um drei unterschiedliche Sportarten beziehungsweise Sportgeräte: Skater, Scooter und Biker. Skater sind mit dem Rollbrett oder auf Inlinern auf den Flächen zu finden. Scooter fahren die Roller mit den kleinen Rädern, Biker nutzen die Sportflächen mit besonderen Fahrrädern. Die besondere Herausforderung an die Workshop-Teilnehmer: Alle drei Nutzergruppen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Parks, sodass bei der Gestaltung und bei der Aufstellung von technischem Gerät Kompromisse gefunden werden müssen. (aep)