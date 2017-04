Friedrichshafen Wolfgang Glöcklers Arbeiten von 1971 bis in die Gegenwart in der Galerie Lutze

Wolfgang Glöcklers Arbeiten von 1971 bis in die Gegenwart in der Galerie Lutze

Die Galerie Lutze in Friedrichshafen zeigt 29 Arbeiten des in Konstanz geborenen Künstlers Wolfgang Glöckler.

Aus dunklem, von Wirbeln durchzogenem Grund taucht ein Gesicht an die Bildfläche, als ob es wieder in den Strudel eingehen und verschwinden würde. Wolfgang Glöckler ist ein Künstler der Erscheinungen. "Atalanta" nennt der 1941 in Konstanz Geborene sein zweites Ich, und seitdem er 1996 nach Lothringen gezogen ist, "Atalanta Lorraine".

Atalanta, das war der Titel eines Groschenromans, auf den Glöckler in jungen Jahren stieß: der Titel zeigte eine schöne Frau, eine Urbewohnerin, dargestellt in einem Blau, das man mit Novalis verbindet. Atalanta bedeutet Glöckler seither "eine Reise nach innen", eine "Verbindung von Wirklichkeit und Phantasie", und schließlich einen "Schlüssel zu verlorenen Paradiesen".

Paradiese, die als Erscheinungen wiederkehren, wie im Gesicht, das aus dunklem Grund auftaucht. 29 Arbeiten von 1971 bis in die Gegenwart zeigt die Galerie Lutze in Friedrichshafen, die meisten davon ohne Titel, als ob das Paradies das Zaumzeug der Namensgebung scheue. Aber da ist auch ein riesengroßer Siebdruck auf Nessel von 2002, "La Source" genannt – "die Quelle". Auch diese Quelle bleibt als Ort des Ursprungs ein Geheimnis. Ein unauflösbares Linienornament, in dem Menschen, Tiere und Pflanzen einander durchdringen. Der Linienschwung vergegenwärtigt diese Pflanzen, Tiere und Menschen, aber er bleibt dabei auch eine Suchspur, die den Betrachter immer wieder auf die Reise schickt in einem Ornament, das zum Labyrinth wird, losgelöst von einem realen Raum und realer Zeit. Auf das Paradies hinzuweisen, wie Wolfgang Glöcklers es tut, bedeutet auch, es nicht an die auf den Punkt gebrachte Vergegenwärtigung zu verraten – um das vielleicht nie Gewesene nicht ein zweites Mal zu verlieren.

Und vielleicht sind auch Gesichter, wenn Glöckler sie zeigt, eine Metapher für etwas noch tiefer Liegendes: Gesicht bedeute schließlich auch "Vision", wird der Künstler in einem Aufsatz von Uwe Steiner zitiert. Das Gegenständliche bleibt also Erscheinung, wie es den tiefsten Dingen eigen ist: "Ich tauche immer mehr in eine Welt ein, die in mir versunken zu sein scheint", schrieb Wolfgang Glöckler einmal. Zugleich verbindet sich die Grundierung der Innenwelt mit realen Erfahrungen, denn Glöckler ist auch viel gereist. So hat sich die Lebenswelt Indiens in seiner Kunst niedergeschlagen.

Was sich niederschlägt, wird als Realie aber zugleich aufgehoben und in der Erinnerung zur Phantasie. Der Reiz des sich Entziehenden wird in dieser Ausstellung schon früh wirksam. 1971 etwa, im Jahr, in dem die ersten Arbeiten unter dem Namen "Atalanta" entstehen, zeichnet Glöckler ein Ornament von Blättern, das wie ein Vorhang wirkt, hinter dem etwas verborgen liegt, das mit keinem Strich zur Darstellung gelangt. Nur eines ahnt man: Es muss etwas Schützenswertes, Paradiesisches sein.

Bis 27. Mai in der Galerie Lutze, Zeppelinstraße 7 in Friedrichshafen. Geöffnet Mi-Fr 14-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0 75 41/2 27 13.