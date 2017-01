Friedrichshafen Wolfgang Bosbach und Henry Maske kommen zum Mittelstandsforum

Nach Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, haben laut einer Mitteilung der Messe nun auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie Boxlegende Henry Maske endgültig ihr Kommen bestätigt.

Für die IBO 2017 haben weitere Prominente zugesagt. Nach Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, haben laut einer Mitteilung der Messe nun auch CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sowie Boxlegende Henry Maske endgültig ihr Kommen bestätigt. Am Mittwoch, 22. März, treffen sich Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Sie alle nehmen am Mittelstandsforum Bodensee teil, das von der Heinzl-Firmengruppe veranstaltet und von der Frühjahrsmesse IBO unterstützt wird. Die Veranstaltung ist eine öffentliche Plattform für Mittelstand und Handwerk. Erhältlich sind Business-Tickets für 99 Euro und VIP-Tickets für 169 Euro inklusive Teilnahme an der After-Show-Party mit Uli Hoeneß und den Referenten. Karten können Sie hier bestellen.