Friedrichshafen Wohnungen für Urlauber und Studenten in Kluftern

Mit dem symbolischen Spatenstich begann gestern in Kluftern offiziell der Bau des "Domizils am Blütenweg" mit vier Gebäuden und insgesamt 15 komplett ausgestatteten Appartements.

Alle einzugsfertig ausgestatteten Appartements mit einer Größe zwischen 52 und 87 Quadratmetern auf dem ehemaligen Villengelände sind für eine duale Nutzung konzipiert: Feriengäste in den Sommermonaten und Mieter einzelner Zimmer oder möblierter Appartements befristet in den Übergangszeiten. Die Möblierung lässt sich mit wenigen Handgriffen von den Bedürfnissen von Familien, die in Kluftern Urlaub machen, auf die von Studenten, Praktikanten oder Arbeitnehmern anpassen. Vom Schreibtisch über die Kücheneinrichtung bis hin zur Bettwäsche für die Ferienvermietung sind die Wohnungen komplett eingerichtet. In allen Wohnräumen sind TV- und Netzwerkanschluss geplant. Bodentiefe Fenster und ein verglaster Eingangsbereich bringen viel Licht in die Räume. Außerdem hat jede Wohneinheit entweder eine Terrasse oder einen Balkon mit Südausrichtung. Pro Appartement gibt es einen Stellplatz, zudem sind bei jedem Haus überdachte Stellplätze für Fahrräder vorgesehen.

Die Hälfte der 15 Appartements ist bereits verkauft. Der Kaufpreis beginnt bei 219 000 Euro. "Gedacht sind die Wohnungen als Geldanlage oder um selbst darin Urlaub zu machen", berichtet Sigrid Merz von der Firma Villa Impuls. Thomas Zerlaut vom gleichnamigen Heizungs- und Sanitärbetrieb koordiniert beim "Domizil am Blütenweg" die baulichen Fragen, Sigrid Merz Verantwortungsbereich ist Konzeption und Gestaltung sowie die spätere Vermietung. Bauleiter Ralf Kübler rechnet mit einer Bauzeit von 16 Monaten. "Wir freuen uns sehr, dass mit diesem Projekt ein neuer und starker Partner dazu kommt", sagte Melanie Raßmann in Vertretung der Tourist-Information Friedrichshafen.

Am Montag, 20. März, um 18 Uhr sind Interessierte zum Info-Abend eingeladen: Firma Zerlaut, Bahnhofstraße 15, Kluftern. Informationen unter: www.domizil-am-bluetenweg.de