Friedrichshafen Wohnung von vierköpfiger Familie brennt komplett aus  Spendenkonto eingerichtet

Die Wohnung von vierköpfigen Familie in der Äußeren Ailinger Straße in Friedrichshafen ist vor einigen Wochen komplett ausgebrannt. Die Stadtverwaltung hat ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie in der Notsituation zu unterstützen.

Friedrichshafen – Dian hat jede Menge Platz im Wohnzimmer: Es ist leer, bis auf einen Fernseher. Für einen Eineinhalbjährigen ist das eine Rennbahn, und die nutzt er aus: Er saust zum Fenster und zurück, noch mal und noch mal und noch mal. Im Nebenzimmer quengelt sein kleiner Bruder. Gerade vier Wochen ist Dario alt, ein zartes Baby mit schwarzem Haarflaum. Er liegt auf einem von zwei Metallbetten, sie haben je eine Matratze mit Laken, weder Kopfkissen noch Decken. Zwischendurch saust Dian auch zu ihm rüber. Mal streichelt er die Hand seines kleinen Bruders, dann wieder guckt er ihn eher skeptisch an.

Die Wohnung, in der Dian mit seinen Eltern bis vor vier Wochen wohnte, ist ausgebrannt, das Baby hat sie gar nicht mehr kennengelernt. Der Vater telefonierte am Tag nach Darios Geburt mit seiner Frau im Krankenhaus. „Ich habe etwas gehört, aber ich dachte, es kommt von der Baustelle“, erinnert er sich. Als er doch in der Küche nachsah, loderten die Flammen schon fast einen Meter hoch auf dem Herd. Er rief: „Es brennt!“ ins Telefon, nahm den Sohn auf den Arm und lief hinaus. Obwohl die Feuerwehr schnell kam, war kaum noch etwas aus der Wohnung zu retten. Was nicht verbrannte, ist verrußt, verbogen und stinkt. Zurzeit ist die Wohnung wegen des beißenden Rauchgeruchs nicht zu betreten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Eine Herdplatte war wahrscheinlich eingeschaltet, aber auf und neben dem Herd stand nichts. Eine Wohnung im gleichen Gebäudekomplex war gerade frei, dort konnte die Familie einziehen.

Die Familie besitzt nichts mehr. Mutter und Kinder schlafen in den Betten, der Vater auf dem Boden dazwischen. „Es ist ja nicht kalt gerade“, sagt er. Bettdecken hat er bestellt und für die Kinder ein paar Kleidungsstücke gekauft. „Hauptsache, die Kinder sind gesund“, sagt er immer wieder. „Es kann immer etwas passieren im Leben, man weiß nur nicht, wann.“ Er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. "Mich kennen hier zu viele Leute", sagt er. Er schämt sich, will nicht zuviel Aufmerksamkeit. Vor 17 Jahren ist er aus dem Irak nach Deutschland gekommen, fast ebensolang lebt er am See. Er hat einen deutschen Pass und arbeitet in einem Schellrestaurant. Vor fünf Jahren hat er geheiratet. Als seine Frau vor drei Jahren zu ihm nach Deutschland zog, richteten sie sich zusammen eine Wohnung ein. „Das haben wir mit Herz gemacht, ganz schön“, sagt er und zeigt Fotos: farblich abgestimmtes Wohnzimmer, fröhlich buntes Kinderzimmer und eine neue Küche. „Die hat 4400 Euro gekostet und ist erst zur Hälfte abgezahlt.“

Freunde haben ihnen über die ersten Tage geholfen, haben Töpfe, Geschirr und Wechselkleidung vorbeigebracht. Die Küche ist jetzt mit einer gebrauchten Doppelkochplatte und einem Kühlschrank ausgestattet, Teller und Töpfe stapeln sich in einem Wäschekorb. Zum Kochen muss sich die junge Frau auf den Boden knien. „Es ist schwer“, sagt sie. „Die Kinder sind noch so klein und ich habe keine Spülmaschine.“ Ihr größerer Sohn ist sehr lebhaft und ohne Spielzeug nicht leicht zu beschäftigen. Das Baby braucht viel Zuwendung und ihr Mann muss arbeiten. Unterstützung hat sie nicht – ihre Familie lebt im Irak – und einen Sessel zum Ausruhen auch nicht mehr. Die Müdigkeit ist ihr anzusehen – und der Schock. Als sie hörte, was passiert war, weinte sie stundenlang.

Sie wollen ihre Wohnung wieder so einrichten wie vorher, nachdem sie renoviert ist. In zwei oder drei Monaten könnte es so weit sein. „Es soll schön sein, auch wenn es länger dauert“, sagt der Vater. Er möchte, dass sein Sohn das gleiche Bett bekommt wie vorher, mit Pandabären drauf. „Er war hinter mir, er hat das Feuer gesehen und ist manchmal noch verstört. Ich will nicht noch mehr Unruhe für ihn.“ Als erstes will er einen Esstisch mit vier Stühlen kaufen.

Spendenkonto

Um die Familie in dieser Notsituation zu unterstützen, hat die Stadtverwaltung ein Spendenkonto eingerichtet: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE 88 6905 0001 0020 1050 94, Kontoinhaber: Stadt Friedrichshafen, Verwendungszweck: Wohnungsbrand Äußere Ailinger Straße. Die Stadt gibt die eingegangenen Spenden an die Familie weiter. Damit die Spenden zugeordnet werden können, muss bei der Überweisung das Stichwort „Wohnungsbrand Äußere Ailinger Straße“ angegeben werden. Die Spenden sind nicht abzugsfähig, daher kann keine Spendenquittung erstellt werden.