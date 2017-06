vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Wohnung nach Küchenbrand nicht mehr benutzbar

Ein Küchenbrand hat sich am späten Donnerstagnachmittag in Friedrichshafens sogenannter Solarstadt ereignet. In einem Gebäudekomplex ist eine Küche in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrannt. Menschen wurden laut Feuerwehr nicht verletzt.