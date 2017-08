Friedrichshafen Wohnprojekt im Allmand-Carré: Senioren-WG noch ohne Senioren

Bisher gibt es zwei junge, aber keine älteren Bewohner für das Allmand-Carré in Friedrichshafen. Ulrich Gresch sagt als Leiter der Altenhilfe der Bruderhaus-Diakonie Bodensee/Oberschwaben: "Wir brauchen Geduld und langen Atem", bis Oktober oder November könnten drei Senioren in der Wohngemeinschaft leben. Doch es gibt auch einen Plan B.

Die Grundidee könnte zukunftsweisend sein: Acht ältere Menschen mit leichtem Unterstützungsbedarf und zwei Studenten oder Auszubildende finden in der Senioren-Wohngemeinschaft im neu erbauten Allmand-Carré in der Häfler Nordstadt ein neues Zuhause. Junge Menschen unterstützen die Älteren im Haushalt und bei der Bewältigung des Alltags – und reduzieren dadurch ihre Mietkosten. Ein Projekt der Bruderhaus-Diakonie, das genau den Nerv der Zeit trifft? Oder bloßes Wunschdenken, das der gesellschaftlichen Realität leider nicht entspricht – jedenfalls nicht in Friedrichshafen? Im Augenblick klaffen Theorie und Praxis noch auseinander. Fakt ist, dass der Bezug der WG für den 1. Juni angedacht war. Fakt ist aber auch, dass bis heute kein einziger Senioren-Mietvertrag abgeschlossen werden konnte. Deswegen werden ab dem 1. September eine Studentin der Zeppelin-Universität und eine Altenpflegeschülerin des Gustav-Werner-Stifts zunächst vermutlich alleine in der fast 500 Quadratmeter großen Wohnung leben und darauf warten, ob und wann ihre älteren Mitbewohner einziehen werden.

Dass Jung und Alt in puncto Wohnen gut zusammenpassen können und dass auch in Friedrichshafen hinreichend Bedarf für solche neuartigen Wohnformen vorhanden ist, davon ist Ulrich Gresch nach wie vor überzeugt. "Es gibt durchaus viele Interessenten für die Senioren-WG und auch zahlreiche positiven Rückmeldungen", sagt der Leiter der Altenhilfe der Bruderhaus-Diakonie Bodensee/Oberschwaben. "Aber leider kam es bisher von Seiten der Senioren noch zu keinem Abschluss eines Mietvertrags.

" Die Gründe seien vielfältig: "Viele sind zögerlich und reserviert, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie sich auf das Wagnis einlassen, mit anderen Menschen eine Wohnung zu teilen. Obwohl wir das Konzept schon mehrfach vorgestellt haben." Man müsse eben Geduld und einen langen Atem haben, hoffe aber weiter darauf, bis zum 1. Oktober oder zum 1. November vielleicht mit den ersten drei Bewohnern starten zu können.

Konzeptionell ist vorgesehen, dass die künftigen Mitbewohner der Senioren-WG neben den Studierenden und Auszubildenden eine Betreuungskraft beauftragen können, die bei alltäglichen Dingen im Haushalt unterstützt und als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Als Quartiersmanagerin steht Carolin Bucher mit Rat und Tat zur Seite. Das Wohnangebot umfasst zehn Appartements, ein gemeinsames Wohn-Esszimmer und Küche, eine große Terrasse und ist angegliedert an einen großen Veranstaltungsraum mit Kochbereich. Die Appartements verfügen über eigene Bäder, zudem gibt es ein Gäste-WC und ein Gästezimmer. Wie aus einem Beispiel der Bruderhaus Diakonie zu entnehmen ist, beträgt bei der durchschnittlichen Wohnfläche von rund 45 Quadratmetern die Miete inklusive Nebenkosten rund 680 Euro. Die individuellen Betreuungskosten würden bei Inanspruchnahme eines Alltagsbegleiters von täglich sechs Stunden und einer studentischen Hilfe von wöchentlich zehn Stunden etwa 920 Euro betragen. Abzüglich der Leistungen der Pflegekasse und zuzüglich der Haushaltskasse käme eine Summe von monatlich rund 1500 Euro zusammen. Die Miete für die Studenten und Auszubildenden liegt bei etwa 500 Euro. Bei Hilfsleistungen von wöchentlich fünf Stunden und einem Stundenlohn von 10 Euro wären pro Monat 200 Euro abzugsfähig.

Ob es auch einen Plan B gibt? "Es muss alles wachsen. Wir wollen uns und den potenziellen Bewohnern in jedem Fall Zeit lassen", sagt Ulrich Gresch. Wenn sich bis Mitte kommenden Jahres nichts getan hat, denke man aber daran, die Konzeption zu verändern und die Zielgruppen eventuell neu zu definieren.

Allmand-Carré

Neben der Senioren-Wohngemeinschaft sind auf dem Grundstück des ehemaligen Finanzamt-Areals in der Allmandstraße vier Gebäude der Kreisbaugenossenschaft mit insgesamt 94 Wohnungen, darunter 39 barrierefreie, entstanden. Nutzer sollen Senioren, Familien, Schülern und Studenten sein. Durch unterschiedliche Wohngrößen soll im Sinne des Projektpartners Bruderhaus-Diakonie für eine heterogene Mieterschaft gesorgt werden, die sich im Rahmen eines Solidaritätsprojekts gegenseitig unterstützen kann.

Weitere Informationen zum Wohnen in der generationsübergreifenden Senioren-WG im Allmand-Carré bei Quartiersmanagerin Carolin Bucher unter Telefon 0 75 41/9 22 60 oder per E-Mail an carolin.bucher@bruderhausdiakonie.de (ght)