Friedrichshafen Wohnen im Alter: Experten diskutieren über Herausforderungen im "Jahrhundert der Senioren"

Wie wollen wir im Alter leben? Auf Einladung der SPD wird im Gustav-Werner-Stift über neue Wohnformen diskutiert.

Friedrichshafen – "Wie wollen wir im Alter leben?" Keine leichte und dennoch eine wichtige Frage – und ein Thema, das anhand der demografischen Entwicklung eine immer größere gesellschaftliche Bedeutung einnimmt. Auf Einladung der SPD Friedrichshafen und Bodenseekreis diskutierten dazu im Gustav-Werner-Stift Professor Andreas Kruse, Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg und Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung, und Sozialdiakon Ulrich Gresch, Leiter der Altenhilfe Bodensee/Oberschwaben der Bruderhausdiakonie. Moderiert wurde die Veranstaltung vom SPD-Kreisvorsitzenden Dieter Stauber.

Neue Wohnformen braucht das Land – so viel ist für Ulrich Gresch sicher. Und er ist sich auch sicher, dass die Bruderhausdiakonie mit der ersten Senioren-Wohngemeinschaft, die als Pilotprojekt im neu erstandenen Allmand-Carré genauso auf dem richtigen Weg ist, wie mit dem "Haus Vitalis" in der Ravensburgerstraße, in der Ende des Jahres auch die ersten Senioren einziehen – und vielleicht sogar zusammen in einer WG ein neues Zuhause finden sollen. "Das Jahrhundert der Senioren, das auf unsere Gesellschaft zukommt, erfordert eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Herausforderungen", sagt Gresch. Gefordert seien Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, um die Weichen so zu stellen, ein selbstbestimmtes und gemeinwesenorientiertes Leben gerade auch im Alter zu ermöglichen.

Das sei alles gut und recht, monierte Heinz Wunderwald in einer Wortmeldung. Fakt sei aber, dass er sich eine Wohnung etwa im Allmand-Carré nicht leisten könne. Dennoch liege man dort mit einem Quadratmeterpreis von 10,50 Euro unter dem durchschnittlichen Mietspiegel von 12 Euro, wie Bernhard Küchle, Geschäftsführer der Kreisbaugenossenschaft Bodenseekreis, und der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Sigg betonten. "Diese Frage trifft den wunden Punkt. Solche Angebote dürfen nicht am Geldbeutel hängen", befindet Dieter Stauber. Es sei die essenzielle Aufgabe der Politik hier einzugreifen, zu reagieren und zu ermöglichen, dass die genannten neuartigen Wohnformen von Senioren auch genutzt werden könnten. Stauber verwies auch darauf, dass sich der Kreistag am 31. Mai explizit mit dem Thema "Altersarmut" beschäftigen werde.

Dass den Kommunen gerade in den zurückliegenden Jahrzehnten viele finanzielle Ressourcen aberkannt, aber gleichzeitig zusätzliche Aufgaben übertragen worden seien, darauf ging Professor Kruse in seinen Ausführungen ein. Als Folge darauf seien viele Kommunen restlos überschuldet und somit unfähig, sich den entscheidenden Fragen der Daseinsvorsorge zu widmen. "Deutschland hat ein vergleichsweise hohes Lebensniveau. Aber auch die Solidarität im privaten Bereich sei gefordert. "Sind wir bereit, zugunsten eines Menschen, der wenig hat, auf etwas zu verzichten, das uns rechtlich zusteht?" Auch eine interessante Frage an einen informativen Abend.

Altenbericht

Der siebte Altenbericht der Bundesregierung wirft auch kommunale Fragestellungen auf. Zum Beispiel: "Wie kann eine Kommune zu zukunftsfähigen Wohn- und Lebensformen sowie Gemeinschaften beitragen? Nach Einschätzung der Bruderhausdiakonie geht es bei Wohnformen im Alter auch darum, wie sich Generationen gegenseitig stützen können. Eine erste Antwort darauf sieht man im Wohnquartier Allmand-Carré in Friedrichshafen. (ght)