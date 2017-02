Friedrichshafen Wohnberechtigungsscheine: Vergünstigter Wohnraum ist gefragt in Friedrichshafen

Die Nachfrage nach Wohnberechtigungsscheinen steigt in Friedrichshafen weiter an. Eine Wohnraumoffensive soll deshalb in Zukunft viele neue Sozialwohnungen schaffen.

Günstiger zur Miete wohnen: Das geht in Friedrichshafen mit einem Wohnberechtigungsschein. "Die Nachfrage nach Wohnberechtigungsscheinen, mit denen geförderte Wohnungen angemietet werden können, steigt weiter an", hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Miete für eine Sozialwohnung ist 33 Prozent günstiger als die Miete für eine Wohnung auf dem freien Markt. Eine Sozialwohnung können nur Besitzer eines Wohnberechtigungsscheines beziehen. "2016 wurden etwas mehr als 300 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt", berichtet Andrea Kreutzer, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, auf Nachfrage. Gültig ist der Wohnberechtigungsschein immer nur für ein Jahr. Anträge hat in Friedrichshafen eine "sehr große Gruppe an Einzelpersonen" gestellt, so Kreutzer. Sie stellt ein Drittel der Berechtigten. Außerdem: "60 Drei-Personen-Haushalte, 44 Vier-Personen-Haushalte, 24 Fünf-Personen-Haushalte und noch wenige Familien mit sechs und mehr Personen."

Um einen Wohnberechtigungsschein zu erhalten, müssen die Bürger bestimmte Kriterien erfüllen. "Eine vierköpfige Familie etwa darf bis zu 65 000 Euro brutto im Jahr verdienen. Bei einer alleinstehenden Person liegt die Grenze bei etwa 47 000 Euro", rechnet die Stadtverwaltung vor. "Wer einen Wohnberechtigungsschein will, muss diesen in Baden-Württemberg in der Kommune beantragen, in der er wohnt", sagt Jürgen Dietz, Leiter der Abteilung Wohnungswesen. Lägen alle Unterlagen vor, würden die Anträge sehr schnell bearbeitet. "Außerdem sind sie gebührenfrei", so Dietz. Ein in Friedrichshafen ausgestellter Wohnberechtigungsschein ist in komplett Baden-Württemberg gültig.

Die Einkommensgrenzen für Familien und Alleinstehende schließen in Friedrichshafen einen großen Personenkreis ein, der sich um Wohnberechtigungsscheine bewerben könnte. "Würden alle Haushalte, die theoretisch berechtigt sind, einen Antrag stellen, wäre dies nicht zu bewältigen. Es gäbe auch bei weitem nicht so viele Wohnungen", sagt die städtische Pressesprecherin. In der Regel stellten aber nur solche Haushalte einen Antrag, die auf der Suche nach einer neuen Wohnung seien. "Daraus ergibt sich, dass viele Haushalte, für ihren Anspruch, ausreichend untergebracht sind und aus vielfältigen Gründen nicht umziehen wollen oder müssen", so Kreutzer. Beantragt werden Wohnberechtigungsscheine beim Amt für Vermessung und Liegenschaften. Erhält eine Familie oder eine Einzelperson einen Wohnberechtigungsschein, bedeutet das allerdings nicht, dass zeitnah Anspruch auf eine Wohnung besteht. Es kann der Stadtverwaltung zufolge zu Wartezeiten von mehreren Jahren kommen. "Die Stadt hat kaum eigene geförderte Wohnungen zu vermieten. Meist sind es Wohnbauunternehmen, die geförderte Wohnungen anbieten und diese in Eigenregie vermieten", heißt es aus dem Rathaus in Friedrichshafen. Die Stadt kann dem Vermieter zwar potentielle Mieter für seine Immobilie vorschlagen. Die Entscheidung trifft aber am Ende der Eigentümer der Wohnung alleine.

Über Belegungsrechte bei den Wohnungsbaugesellschaften belegt die Stadt pro Jahr selbst rund 30 Wohnungen. "Die Neubelegung ist deshalb so gering, weil es bei diesen Wohnungen kaum einen Wechsel gibt. Wer einmal eine geförderte Wohnung gemietet hat, bleibt meist bis zu seinem Lebensende in dieser Wohnung", sagt Abteilungsleiter Jürgen Dietz. Wie also kommen Bürger, die frisch einen Wohnberechtigungsschein besitzen oder diesen immer wieder beantragen, an eine Sozialwohnung? Sie können hoffen. Und zwar auf die Häfler Wohnraumoffensive. "Mit den angedachten Maßnahmen aus der Wohnraumoffensive sollen mehr preisgebundene Wohnungen entstehen", sagt Andrea Kreutzer.

Noch im Gemeinderat zur Debatte steht eine Sozialquote für Neubauten. Sie wird laut Vorschlag ab vier Wohneinheiten oder mindestens 400 Quadratmeter Wohnfläche greifen und besagt, dass 25 Prozent neu geschaffener Geschossfläche im geförderten Wohnungsbau entstehen müssen. Zulässig soll auch sein, die Sozialwohnungen in einem anderen Neubau unterzubringen, eine zweckgebundene Zahlung an die Stadt zu leisten oder ein Grundstück abzutreten. Doch nicht nur die Sozialquote soll insgesamt zu mehr Wohnraum verhelfen: "Absicht ist, dass die einzelnen Bausteine in der Summe greifen. Hinzu kommt die Landesförderung. Unser Ziel ist eine auskömmliche Anzahl an geförderten Wohnungen. Ein Ziel, das wir für die kommenden Jahre verfolgen", erläutert die Pressesprecherin. In Wiggenhausen-Süd entstehen momentan 250 neue Wohnungen. Gefördert wird in diesem Fall der Bau von 140 Wohnungen. "Die Wohnungen sollen zum Jahreswechsel 2017/2018 bezugsfertig sein. Die geförderten Wohnungen müssen an Menschen mit einem Wohnungsberechtigungsschein vermietet werden", erklärt die Stadtverwaltung.

Geförderte Wohnungen

Wohnberechtigungsscheine berechtigen Mieter zum Einzug in eine geförderte Wohnung. Gefördert bedeutet, dass der Bau der Wohnungen über staatliche Subventionen unterstützt wurde und eine höchst zulässige Miete gilt. Sie ist dauerhaft preisgebunden. Gedacht sind die Wohnungen für Menschen, die sich die Mieten auf dem freien Markt nicht leisten können. Über Zuschüsse wickeln die Bundesländer die Wohnraumförderung ab – nicht überall gelten dieselben Regelungen. Die Gelder sind unbedingt zweckgebunden. Trotz der Wohnraumförderung besteht keine Garantie für genügend sozialen Wohnraum. Die Stadt Friedrichshafen will den Bau nun mit einer Sozialquote ankurbeln.