Friedrichshafen Wohnbaupolitik zentrales Thema bei Wahlpodium

Andreas Brand und Philipp Fuhrmann, Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt in Friedrichshafen, liefern sich einen Schlagabtausch beim SÜDKURIER-Wahlpodium im Graf-Zeppelin-Haus.

Der Wohnungsbau in der Stadt war das dominierende Thema der Podiumsdiskussion des SÜDKURIER mit den OB-Kandidaten Andreas Brand und Philipp Fuhrmann im Graf-Zeppelin-Haus. SÜDKURIER-Regionalleiter Andreas Ambrosius, der das Podium moderiert, wies darauf hin, dass bezahlbare Wohnungen in Friedrichshafen rar seien. Zum anderen übersteige die Zahl der Bauwilligen das Angebot an Bauplätzen um ein Vielfaches.

Fuhrmann kritisierte, dass die Stadt in der Vergangenheit zu wenig getan habe, um preiswerten Wohnraum zu schaffen. Die aktuelle Baupolitik sei nicht die, die für die Stadt nötig wäre. Obendrein würde das Feld oft Privatinvestoren überlassen, die auf eine hohe Rendite bei ihren Wohnbau-Projekten setzen würden. Fuhrmann forderte ein stärkeres Engagement der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. "Wenn ein Oberbürgermeister es will, dann können die kommunalen Träger für eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt sorgen", sagte er. Als ideal, um günstigen Wohnraum zu schaffen, bezeichnete er das Gebiet Fallenbrunnen. Brand sieht hier wegen der teilweise noch belasteten Böden keine schnelle Bebauung. Zum anderen verwies er auf den Wettbewerb, den die städtische Wohnbaugesellschaft (SWG) für eine Teilfläche im Fallenbrunnen auf den Weg gebracht hat. Die SWG will hier unter anderem 120 Mietwohnungen bauen, was den Markt entlaste, sagte Brand.

Nach Ansicht von Brand sollte die Stadt am besten im Besitz der Grundstücke sein, auf denen Wohnbauten entstehen. Doch über solche Flächen verfüge die Stadt nicht in Hülle und Fülle, sagte Brand, der für eine zweite Amtszeit kandidiert. Er deutete an, dass die Stadt über Änderungen ihrer Bauland-Politik nachdenke. Um dem aktuellen Problem Herr zu werden, seien Verwaltung und Gemeinderat gerade dabei ein Wohnbau-Programm für das nächste Jahrzehnt aufzulegen. Geplant ist unter anderem, dass die Stadt jährlich 2,5 Millionen Euro zusätzlich für ein solches Programm zur Verfügung stellt, sagte Brand später auf eine Frage aus dem Publikum. Der Fragesteller wollte wissen, warum die Stadt keine Baugenossenschaften unterstützt, um so dauerhaft günstigen Wohnraum zu sichern. Bei anderen Modellen würde nach Ablauf der an öffentliche Zuschüsse gebundenen Mietpreisbindung die Wohnung oft teurer vermietet. Brand sagte in diesem Zusammenhang, dass sich der Gemeinderat noch nicht entschieden habe, an welchen Zweck die zusätzlichen 2,5 Millionen gebunden werden sollen.



Andreas Ambrosius sprach auch das Thema Nachverdichtung an. Brand sagte, sein Ziel und das des Gemeinderats sei es, stets zu verträglichen Lösungen zu kommen. Fuhrmann hielt die Bebauung anstelle des ehemaligen Häfler Polizeireviers als abschreckendes Beispiel dagegen.



Welche Eindrücke nehmen die Besucher mit nach Hause?