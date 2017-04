Friedrichshafen Wohin am ersten Mai-Wochenende? Tipps für jedes Wetter

Der SÜDKURIER gibt Tipps, wie Sie das lange Wochenende bei jedem Wetter nutzen können. Von der Demo über die Radtour bis zum Frühlingsfest ist vieles in der Region um Friedrichshafen geboten.

Rund um den 1. Mai wandern gehen? Das ist klassisch. Doch Einrichtungen und Vereine in Friedrichshafen und der Region bieten noch einiges mehr. Das erste Quartiersfest der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Innenhof der Paulinenstraße findet zum Beispiel am 29. April statt. Das Schauhaus im Zeppelindorf öffnet am 1. Mai wieder seine Türen und das diesjährige Blütenfest in Oberteuringen lockt schon ab 27. April. Alle Tipps für das erste Mai-Wochenende finden Sie in der SÜDKURIER-Bilderstrecke.