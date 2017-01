Friedrichshafen/Immenstaad Wo bleiben Kohlmeise und Grünfink?

Diesen Winter sind knapp 50 Prozent weniger Singvögel unterwegs. Grund sind ein unzureichendes Nahrungsangebot und zu wenige Nistmöglichkeiten.

Viele Tierfreunde wollen Vögeln im Winter etwas Gutes tun und füttern sie mit Kernen, Nüssen oder Obst. Ob den Tieren das nützt oder schadet, ist umstritten. Gerhard Kersting, Leiter des Naturschutzzentrums Eriskirch, befürwortet das Füttern – wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. "Ich seh das wenig dogmatisch. Grundsätzlich: Wer Vögel füttern will, der soll das machen, zumindest im Winterhalbjahr. Aber auch im Sommer schadet es nicht", sagt Kersting gegenüber dem SÜDKURIER. In der Agrarlandschaft, also auf Feldern und Wiesen, sei nämlich deutlich weniger Nahrung vorhanden als früher. Vor allen Körnerfresser fänden nicht mehr viel, weil es weniger Brachflächen gibt und Maisäcker, die intensiv genutzt werden, kaum Nahrung bieten. "Aufgrund der schlechteren Lebensbedingungen, dem mangelndem Nahrungsangebot sowie zu wenig Nistmöglichkeiten sind gerade 50 Prozent weniger Singvögel in der Gegend", sagt Kersting.

Das lässt sich in heimischen Gärten beobachten. Wie beispielsweise Klaus Bender aus Immenstaad erzählt, kommen in diesem Jahr so wenig Vögel wie noch nie an seinen Futterspender. Lediglich einige Spatzen sowie zwei Blau- und Kohlmeisen hätten bisher vorbeigeschaut. "Vor fünf oder sechs Jahren musste ich alle drei Tage neues Futter nachfüllen", blickt der Rentner zurück. Dieses Jahr habe er erst einmal – nach gut drei Monaten – neue Sonneblumenkerne hinzugefügt. Bender hat seinen Futterspender für die Vögel selbst gebaut. Jeden Oktober hängt der Rentner ihn in ausreichender Höhe an einem Baum. Dort bleibt er bis März. Sitzt Bender mit seiner Frau am Essenstisch, kann er direkt auf das Häuschen blicken.

"Wir beobachten von Jahr zu Jahr immer weniger Arten", berichtet der Rentner. Früher seien neben Spatzen Grün- und Buchfinken, Blau-, Sumpf- und Kohlmeisen, Kleiber sowie Rotkehlchen fast tägliche Gäste gewesen. Seit etwa zehn Tagen habe Bender keinen einzigen Vogel mehr gesehen.

"Viele Leute sagen, dass dieses Jahr wenig los ist. Das höre ich auch überregional", sagt auch Kersting. Der Experte vermutet, dass die geringere Anzahl an Singvögeln neben den schlechten Lebensbedingungen auch am Wetter des vergangenen Jahres liegt. "Zum Aufziehen der Junge war das Wetter in großen Teilen Mitteleuropas sehr schlecht. Vor allen während der Aufzuchtzeit. Es kann sein, dass dadurch weniger Nachwuchs da ist", sagt Kersting.

Tipps vom Experten

Was eignet sich zum Füttern? Körner, zum Beispiel Sonneblumenkerne. Das Futter sollte keine ausländischen Pflanzenarten enthalten.Hygiene: Der Kot der Vögel darf nicht an die Nahrung gelangen. Am besten eignet sich deswegen ein Futterautomat. Futterhäuschen sollten regelmäßig gereinigt werden.Standort: Am besten freihängend im Baum. Auch ein ausreichend hoher Pfosten im Garten ist eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass Katzen den Platz nicht erreichen können. (lip)