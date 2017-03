Friedrichshafen Wo Mozart beim Durchschlafen hilft: Häfler erfüllt sich den Traum vom Himalaja

Menschen am See: Lutz Geisler erfüllt sich einen 30 Jahre gehegten Traum und bezwingt den Himalaja mit dem Fahrrad.

Den Traum vom Himalaja hegte Lutz Geisler lange. Dass er die Reise mit dem Fahrrad antreten wollte, überrascht kaum. Viele Häfler kennen ihn als aktiven Radsportler und Vorsitzenden des Radsportvereins Seerose. Wäre der Traum noch früher da gewesen und hätte einst der Schüler Lutz Geisler seinen Sportlehrern davon erzählt, wäre die Überraschung wohl größer gewesen. Sport inklusive der Sportlehrer habe er als Jugendlicher gehasst. Im Schulschwimmbecken zeigte sich aber: In dem Jungen, der kaum einen Ball fangen kann, steckt eine gute Lunge. Und nicht nur die. „Der Radler steckte schon immer irgendwo drin", sagt Geisler heute.

Rund drei Jahrzehnte vergingen, bis der Häfler seinen Traum wahr werden ließ – quasi im letzten Moment, wie sich herausstellen sollte. Die Wartezeit brachten Geislers Beruf und das Klima im Himalaja mit sich. Während der Sommerferien hier sorgt der Monsun dort für ergiebige Regenfälle. Auf jene sechs Wochen im Sommer war der Realschullehrer allerdings angewiesen, wenn es um große Reisepläne ging. So musste der Himalaja warten. 2014 ging Lutz Geisler in Pension, um zwei Jahre vorgezogen, und machte sich im Herbst direkt auf den Weg nach Tibet. Im Frühjahr 2015 erschütterten schwere Erdbeben Nepal und die Region. Teile der Route, der seine Reisegruppe folgte, sind laut Geisler bis heute nicht wieder passierbar. „Sportlich betrachtet war es ein Klacks", schildert er. Und doch warteten zwischen Lhasa und Kathmandu etliche Herausforderungen. Während sich etwa der geringere Sauerstoffdruck tagsüber über entsprechend reduzierte Leistung ausgleichen ließ, führte er unmittelbar beim Einschlafen zu Schnappatmung. Die Rettung, wie Geisler berichtet: klassische Musik. Mozart zum Beispiel ließ die Atmung ruhig werden.

Unterwegs führte Geisler Tagebuch. Schließlich stand fest: „Wenn das gut wird, mache ich ein Buch daraus." Eindrücke und Begegnungen sowie Autobiografisches hat der Häfler auf rund 200 Seiten gebannt. Dafür benötigte der "Culfunbiker" – eine Kombination der englischen Worte für Kultur, Spaß und Fahrradfahren – keine vier Wochen mehr. Viele Kapitel seien im Grunde dort entstanden, wo schon dem Lehrer viele Unterrichtsideen kamen: auf dem Rad. Die nächste Reise damit führt Geisler auf den Jakobsweg.

Die Serie

"Nordroute: Erinnerungen eines Culfunbikers" ist im "Books on Demand"-Verlag erschienen und unter anderem als Taschenbuch für 19,99 Euro erhältlich.

In der Serie stellen wir in loser Folge Menschen vor, die etwas Außergewöhnliches leisten, einen besonderen Job oder eine besondere Lebensgeschichte haben oder einfach nur Spannendes zu erzählen – „Menschen am See" eben.