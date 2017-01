Friedrichshafen Wirtschaftlicher Totalschaden nach Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Eine 19-Jährige ist am Montag gegen 9.45 Uhr auf der Friedrichstraße in Friedrichshafen einem vorausfahrenden 22-Jährigen aufgefahren, nachdem der für Fußgänger angehalten hatte.

Der 22-Jährige hielt mit seinem VW vor einem Fußgängerüberweg an, was die nachfolgende Fiat-Fahrerin übersah. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Autos auf etwa 800 Euro, was bei dem 13 Jahre alten Fiat einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht.