Friedrichshafen Wird die Landshut zum neuen Touristen-Magnet in Friedrichshafen?

Was Touristiker zum Landshut-Projekt sagen, warum das noch unbekannte Museumskonzept eine wichtige Rolle spielt und wie die Zeppelinstadt von dem Exponat profitieren könnte.

Die Zeppelinstadt bekommt in den nächsten Wochen vom Auswärtigen Amt ein Exponat eingeflogen, das laut Bundesaußenminister Sigmar Gabriel "von nationalem Interesse" ist: Die schrottreife Landshut. Im Außenbereich des Dornier-Museums soll die bald restaurierte Boeing 737 an die Opfer des RAF-Terrors und den Deutschen Herbst 1977 erinnern. Während die Häfler Kommunalpolitik dem Projekt eher kritisch gegenübersteht, ist für Museumsdirektor David Dornier klar: "Friedrichshafen profitiert als Stadt von der Landshut-Ausstellung, die Innenstadt wird belebt, die Hotels erfahren mehr Auslastung, es kommen Gäste aus der ganzen Welt." Häfler Experten aus dem Bereich Tourismus, Stadtmarketing, Handel und Gastronomie sehen das ähnlich. Landet auf den Grashügeln des Dornier-Museums der neue Touristen-Magnet der Stadt? Und kriegt der Zeppelin als Alleinstellungsmerkmal ernsthaft Konkurrenz?

"Für das Dornier-Museum ist die Landshut sicherlich eine wichtige Entscheidung und ein Erfolg", sagt Jennifer Brosy, Leiterin der Häfler Tourist-Information. Schon jetzt arbeite die Tourist-Info mit dem Dornier-Museum zusammen. "Diese Zusammenarbeit werden wir auch zukünftig fortsetzen. Dabei wird sich zeigen, wie sich die Präsentation der Landshut auf den Tourismus niederschlagen wird", erklärt Brosy weiter. Die Museen seien für die Tourist-Information eine der wichtigsten Attraktionen bei der touristischen Vermarktung der Stadt. "Daher stehen wir ständig im Austausch mit den Museen", erklärt die Tourist-Info-Chefin. Sonder- und Wechselausstellungen sowie einmalige Attraktionen wie die Landshut seien daher "wertvolle Themen zur Vermarktung".

Ob sich die Landshut aber auch auf die bisher eher mäßige Hotelauslastung während der Wintermonate positiv auswirke, kann Brosy noch nicht beurteilen. "Jetzt gilt es, ein Konzept für die Präsentation der Landshut zu finden", meint sie.

Für Thomas Goldschmidt, Leiter des Stadtmarketings, steht fest: "Das Dornier-Museum ist bereits jetzt ein wichtiger touristischer Leistungsträger, wie nicht zuletzt auch am Wochenende bei den Do-Days zu sehen war." Er freue sich für das Museum, dass es ein "so ein bedeutendes Stück deutscher Geschichte" für seine Sammlung erhält. Nun sei der nächste Schritt ein "stimmiges und gutes Ausstellungskonzept für die Landshut" und dann werde sich zeigen, wie sich das Projekt im Stadtmarketing niederschlagen werde. Eine Konkurrenz zum Zeppelin sieht Goldschmidt dabei nicht. "Sowohl der Zeppelin als auch die Landshut sind Teil der deutschen Geschichte, aber mit einer jeweils völlig anderen Symbolik. Der Zeppelin und die Zeppelin-Geschichte haben für Friedrichshafen ganz andere Dimensionen – sie sind Teil der Stadtgeschichte und -identität. Die Zeppelingeschichte ist viel länger und intensiver mit Friedrichshafen verwoben", sagt er.

Ähnlich sieht das auch Stephan Lanz, Vorstand vom Stadtforum Friedrichshafen, in dem sich Händler, Gastronomen, Hoteliers, Dienstleister und Vereine aus der Häfler Stadtgesellschaft zusammengeschlossen haben. "Die Landshut ist meiner persönlichen Meinung nach ein toller Fang für das Dornier-Museum und ich bin sicher, dass dadurch eine positive Wirkung für das Museum und auch für die Stadt selbst ausgeht", sagt er. Von einem Alleinstellungsmerkmal, in Marketingsprache eine sogenanntes Unique Selling Proposition (USP), zu sprechen gehe ihm aber zu weit. "Ich denke nicht, dass die Landshut eine Konkurrenz für den Zeppelin sein kann", sagt Lanz, "der Zeppelin ist im Gegensatz zur Landshut eng mit Friedrichshafens Geschichte verbunden". Sie sei jedoch sicher "ein weiterer Baustein für Friedrichshafen noch attraktiver, besuchens- und sehenswerter zu werden, als es heute schon ist". Ein stimmiges Konzept für die Ausstellung in Verbindung mit der Stadt trage dazu sicherlich bei.

Auch Enrico Heß, Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus (DBT), begrüßt, dass die Landshut einen Platz im Dornier-Museum erhalten soll und "damit einen weiteren Anziehungspunkt für Touristen aus Nah und Fern darstellt". Er sei sich sicher, dass das Museum von David Dornier, was auch Partner der Echt-Bodensee-Card sei, und damit den Gästen der Region von der DBT zum Besuch empfohlen werde, dieses geschichtsträchtige Objekt passend präsentieren werde. "Eine Konkurrenzierung zum USP Zeppelin sehe ich überhaupt nicht, eher eine tolle Ergänzung des ohnehin großen und spannenden touristischen Angebots in der Region", erklärt Heß.

Im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, das sich am neuen Museumskonzept für die Landshut (Infokasten) beteiligen wird, gibt man sich eher zurückhaltend, was Prognosen für den touristischen Nutzen der Landshut für Friedrichshafen angeht. In dem Bonner Museum, das keinen Eintritt kostet, ist eine Dauerausstellung der 1968er-Bewegung gewidmet, außerdem gibt es verschiedene Objekte des RAF-Terrorismus zu sehen. Da wären beispielsweise Andreas Baaders Schreibmaschine und einen Raketenwerfer, den die RAF auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe richtete.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir gerne eine Landshut-Tür gehabt hätten, aber das komplette Exponat können wir nicht ausstellen", erklärt Pressereferent Peter Hoffmann gegenüber dem SÜDKURIER. Das Interesse der Besucher an solchen Exponaten – und auch an Gedenkorten – sei auf alle Fälle vorhanden. "Man muss ein solches Objekt allerdings schon in den historischen Kontext einbetten", sagt Hoffmann, "es wird sicher nicht reichen, ein Flugzeug auf die Wiese zu stellen."



Das Museumskonzept

Wie die Landshut präsentiert wird, welche Rolle RAF und GSG 9 in der Austellung spielen und wie sich der Eintritt für die Gedenkstätte gestaltet ist derzeit noch unklar. Der Bonner Sammlungsdirektor Dietmar Preißler vom Haus der Geschichte wird eine Expertise erstellen. Außerdem will David Dornier einen wissenschaftlichen Beirat bilden, der dem Museum beratend zur Seite steht. Die Kulturabteilung im Bundeskanzleramt habe sich zu finanziellen Hilfen bereit erklärt, berichtete Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Besuch am Montag in Friedrichshafen. Monika Grütters (CDU) ist zuständig für Gedenkstätten und Gedenkkultur. Die Kosten für den Aufbau der Ausstellung sind allerdings noch unklar. (sab)