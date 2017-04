Bei den Theatertagen am See demonstrieren die an Friedrichshafener Schulen durchgeführten interkulturellen Projekte, dass Theaterarbeit zugleich Integration bedeutet.

Theater ist Integration durch Dialog, mit dieser Überzeugung bringt Irene Mommertz die Schüler der Ludwig-Dürr-Schule seit rund 30 Jahren auf den Geschmack des Rollenspiels und auf die Bühne. Seit vier Jahren bietet der Förderverein der „Theatertage am See“ solchen interkulturellen Projekten wie zum Beispiel den Theatergruppen von Irene Mommertz im Format „wir hier“ eine Bühne. Gemeinsam mit den Teilnehmern der Jugend- und Schultheatertage „justSEE“ haben die „wir hier“-Teilnehmer am Freitagvormittag kurze Szenen aus ihren Stücken in einer Abschlussvorstellung in der Bodensee-Schule St. Martin gezeigt.

160 „wir hier“-Schauspieler und 165 „justSEE“-Schauspieler aus 34 Ländern kündigten die Moderatoren Sarah Kleiner und Rob Doornbos im voll besetzten Manegentheater an. Zum Auftakt sorgten aber erst einmal die Artistinnen von Zirkuslehrerin Andrea Sprenger mit einer Trapeznummer im Reif für staunende Blicke und begeisterten Applaus. Sie bereiten gerade eine große Aktion für das internationale Stadtfest am 1. und 2. Juli in Friedrichshafen vor. Die Ludwig-Dürr-Schule eröffnete dann den Reigen der „wir hier“-Blitzlichter mit der internationalen Vorbereitungsklasse 5f von Wibke Richter und Andrea Schatz-Chavoshi und dem Thema „Internationale Begegnungen öffnen neue Perspektiven“ Die Kinder, die sich bei ihrem Miniauftritt in ihren Muttersprachen begrüßt und mit internationalem Lächeln verstanden haben, haben mit ihrem unbekümmerten Vorgehen spontan die Herzen aller Zuschauer geöffnet. Alleine an der Ludwig-Dürr-Schule gibt es derzeit acht Vorbereitungsklassen, wie Kurt Caspari vom staatlichen Schulamt in Markdorf weiß.

Er ist für diese Schulklassen zuständig und selbst ein begeisterter Theaterbesucher. „Ich wünsche euch, dass jeder von euch immer die Rolle findet, die ihm Freude macht“, rief er den Kindern und Jugendlichen in seinem Grußwort zu. „Es war eine unglaublich tolle Atmosphäre hier, viele Menschen, die sich kennengelernt haben, Freundschaften geschlossen haben und sich gegenseitig Dinge gezeigt haben“, sagte Rob Doornbos.

Diese Atmosphäre spiegelte sich auch in der Abschlussveranstaltung. Chitali Huezo Sanchez hat mit der vierten Klasse der Gemeinschaftsschule Schreienesch „Das Wörterbuch der wichtigen Dinge“ erarbeitet und im Spiel pantomimisch umgesetzt. Eines der wichtigsten Worte ist „Schule“, denn hier bringen Erwachsene, so stellen es die Kinder dar, Kindern bei, für ihre Zukunft zu sorgen und hier finden Kinder Freunde. „Ganz egal aus welchem Land, steht zusammen Hand in Hand“ sangen sie aus vollem Herzen zur Gitarre von Lehrerin Regine Hacker.

Wie Kinder ins Schreiben kommen, mit dieser Frage haben sich Diana Sänger und die Achtklässler des Karl-Maybach-Gymnasiums beschäftigt. 28 Schüler haben Texte zum Thema „Casting“ geschrieben und auf der Bühne sehr leidenschaftlich umgesetzt. Die Gemeinschaftsschule Graf Soden hat gleich zwei Theater-AGs. Ihr Theater- und Videoprojekt trug den Titel „Human“. Mit einem Kondensat aus fünf Filmen haben sie den Zuschauern Einblicke die Welt ihrer Gefühle und Ängste gewährt und dabei das Thema „Mobbing“ in den Mittelpunkt gerückt. „Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und kann so vieles nicht verstehen“, skandierten abschließend die 23 Teilnehmer der 8f von Irene Mommertz. Ein Satz, der im Ohr geblieben ist. „Das Geld von der Stadt ist hier auf jeden Fall gut investiert die Erwachsenen können sich noch eine ganze Scheibe von euch abschneiden, auch was den Umgang miteinander angeht“, zeigte sich Natascha Garvin, Integrationsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen, sehr beeindruckt. Es waren berührende, aber auch lustige und vor allem bunte Szenen, die die Teilnehmer des „Wir hier“-Projekts zeigten. „So vielfältig und bunt wie auch die Kulturen in unserer Stadt“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Jürgen Mack, der eine fünfte Auflage des Projekts für die 34. Theatertage im kommenden Jahr ankündigte.