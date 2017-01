Friedrichshafen Winterschlussverkauf in Häfler Innenstadt schon voll im Gange

Mitten im Winter gibt es vielen Häfler Geschäften derzeit schon Saisonend-Rabatte. Die Händler nutzen ihre Freiheiten bei der Angebotsgestaltung zu langen Aktionszeiträumen. Die heiße Rabattphase in den Läden erwartet das Stadtmarketing für Ende Januar.

Man kommt an den Angeboten derzeit kaum herum in der Häfler Innenstadt. Überall hängen grelle Schilder in den Läden und verkünden eine wie auch immer benannte Rabattaktion. Den klassischen, gesetzlich regulierten Winterschlussverkauf gibt es ja nicht mehr. Die Angebotsaktionen fangen mittlerweile schon ganz früh im Jahr an, wenn die Kälte erst so richtig kommt. Die Häfler Einzelhändler reduzieren trotzdem gerne, die Kunden sind aber geteilter Meinung zu der Rabattschlacht.

Weitere Informationen Mitten im Schnee schon Winterschluss

Wie Liridona und Sandra Grajqevci sehen es wohl die meisten: "Die Hauptsache ist, dass reduziert ist", sagt Liridona, aus welchem Anlass, ist dann nicht so wichtig. Und dass die Angebote schon früh beginnen, sehen sie dementsprechend auch positiv. In die Stadt sind sie zwar nicht gezielt wegen der Angebote gekommen, haben bei einer Modekette dann im Angesicht der Preissenkungen aber doch zugeschlagen. Schnäppchenjägerinnen eben, "wir Frauen ja eh", scherzt Grajqevci. Auf Angebotsjagd ist auch eine andere Häflerin, die gestern in der Innenstadt shoppte. Auch sie schlug bei reduzierter Ware zu, und sagt dennoch: "Die Händler machen sich ja kaputt mit ihren Rabatten, da geht der Spaß verloren." Ware mit regulärem Preis kaufe sie schon gar nicht mehr, "drei Wochen später ist es ja eh reduziert."

Stefan Zimmer, Inhaber des Modehauses Heka, mahnt somit nicht ohne Anlass, dass die Rabatte "glaubwürdig bleiben" müssten. Wie alle drei befragten Händler reduziert sein Haus die Waren ab Anfang Januar, bis etwa Anfang oder Mitte Februar mit steigenden Rabatten auf die noch übrigen Artikel. Immer noch sei bei ihnen der Zweck der Rabattaktion das Räumen des Lagers für die Frühjahrskollektion. Dass jetzt im Schlussverkauf der Winter eigentlich erst beginnt, findet er nicht schlimm: "Das Geschäft zieht jetzt an, im Moment sind wir voll drin", blickt Zimmer auf die nun stärkere Nachfrage nach entsprechender Winterbekleidung.

Marita Witan, die Inhaberin von Leder Meid, kann diese positive Sicht auf den ersten Schnee im Winterschlussverkauf nicht teilen. Schnee und Eis hielten die Kunden eher davon ab, in die Stadt zu kommen. Auch bei ihr läuft derzeit der Winterabverkauf, sie räumt aber ein, dass die Aktion nicht ausschließlich deswegen stattfindet, um das Lager zu räumen. Ähnlich erklärt das Sorin Baba, Angestellter der Bett- und Matrazenladen Gerbers. Als eines der ganz wenigen Geschäfte verwendet Gerbers noch die Bezeichnung "Winterschlussverkauf" für seine Rabattaktion – auch wenn es eigentlich kein klassischer Saisonausverkaufs-Laden ist, betrachtet man das Produktangebot. "Aber wir sind auch saisonal abhängig, im Sommer werden etwa andere Decken nachgefragt als im Winter", sagt Baba. Deswegen gebe es nun bestimmte Teile günstiger. Das Wetter spiele für den Abverkauf dabei eine untergeordnete Rolle.

Thomas Goldschmidt hat als Geschäftsführer des Stadtmarketings einen Überblick über die Rabattschlacht in der Stadt. Die wirklich heiße Phase der Schnäppchen sieht er erst noch kommen, ab 30. Januar für etwa zwei Wochen. Gemeinsame Werbeaktionen dazu allerdings nicht mehr: "Es gibt dafür zu viele unterschiedliche Termine und Staffelungen, an denen die Geschäfte ihre Preise reduzieren." Trotz der frühen Starttermine blieben die Saisonrabatte aber ein "sich jährlich wiederholendes Ritual, das nichts an Attraktivität verloren hat", so Goldschmidt. Ein Vorteil sei zudem, dass sich mittlerweile alle Branchen am Schlussverkauf beteiligen können.

Winterschlussverkauf

Wie die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben auf Anfrage informiert, können Winter- und Sommerschlussverkäufe seit dem Wegfall der gesetzlichen Bestimmungen 2004 ohne Bindung an Zeiträume, ohne Begrenzung auf Warengattungen und ohne Vorgaben zur Benennung der Rabattaktion stattfinden. Allerdings darf der Werbebegriff nicht irreführend sein. Händler dürfen zwar keine Preise absprechen, sich aber abstimmen und Termine oder Werbeaktionen festlegen. Vor Juli 2004 waren die Schlussverkäufe auf je zwölf Werktage beschränkt, beginnend mit dem letzten Montag im Januar bzw. Juli. Nach IHK-Angaben halten sich in einigen Branchen noch Einzelne an die alten Termine, doch verschwimmen die Zeiträume immer mehr. (dod)