Ein Fahrverbot in der Windhager Straße am Wochenende ist noch nicht vom Tisch. Der Finanz- und Verwaltungsausschuss vertagte das Thema.

Damit hätte wohl noch nicht mal Mathilde Gombert, Fraktionssprecherin der Grünen und damit Befürworterin einer Sperrung der Windhager Straße, gerechnet: Oberbürgermeister Andreas Brand bot in der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) am Montagabend an, das Thema nochmal von Seiten der Verwaltung prüfen zu lassen. "Ich rate nicht zu einer Beschlussempfehlung, sondern zu einer erneuten Vorberatung, wenn die Fakten klarer sind", so Brand. Das bedeute aber auch, dass das Thema weiter vertagt werde – und eventuell kein Gemeinderatsbeschluss am 13. Februar getroffen werden könne.

Das wird gefordert: Die Grünen-Fraktion beantragte ein Fahrverbot für Autos am Wochenende auf der Windhager Straße, die vom gleichnamigen Stadtteil nach Schnetzenhausen führt. Die Begründung: Es handelt sich hier um ein stark frequentiertes Naherholungsgebiet und die Straße sei als Wanderweg ausgezeichnet. "Die Menschen trauen sich nicht, diesen zu nutzen", sagte Gombert (Grüne) im FVA. Außerdem wollten die Grünen, das das Tempo von 100 auf 50 gedrosselt wird.

Rechtliche Hintergründe