Meckenbeuren Wildwechsel: Reh löst Verkehrsunfall aus

Wegen eines Rehs, das am frühen Freitagmorgen bei Meckenbeuren auf die Bundesstraße 30 gesprungen ist, hat sich laut Polizeibericht ein Verkehrsunfall mit rund 2000 Euro Sachschaden ereignet.

Ein Reh ist am Freitag gegen 6 Uhr rund 500 Meter nach dem Ortsausgang Meckenbeuren auf die Bundesstraße 30 vor einen Citroën eines 62-Jährigen gesprungen, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der 62-Jährige bremste stark ab, um einen Wildunfall zu vermeiden. Ein mit seinem Opel nachfolgender 44-Jähriger wurde von dieser Situation überrascht, bremste noch und versuchte auszuweichen. Der Opel streifte den Citroën. Der Sachschaden am Opel wird auf 1000 Euro geschätzt, der Front- und Heckschaden am Citroën auf jeweils 500 Euro.