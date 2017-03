Friedrichshafen Wiedersehen nach 20 Jahren: Julian Pawlowski hat seinen Legostein wieder

Ende der 90er-Jahre hat der 26-Jährige einen roten Legostein am Hafenbahnhof in Friedrichshafen versteckt, jetzt hat er ihn wieder gefunden. Und das im letzten Moment. Was hinter der Nostalgie-Geschichte steckt.

Gereinigt wird er erstmal nicht, der rote Legostein von Julian Pawlowski. An ihm klebt ein wenig Schmutz, der seine Geschichte dokumentiert: Der Stein steckte die vergangenen 20 Jahre im Rahmen eines Prellbocks am Hafenbahnhof. Dort hat ihn der 26-jährige Foto- und Medientechniker aus Friedrichshafen versteckt, als er die erste oder zweite Klasse besuchte. Jetzt hat er den Legostein wieder gefunden, kurz bevor der Prellbock im Zuge von Bauarbeiten ersetzt wurde.

Acht Noppen, vier Kanten und nur ein wenig ausgeblichen – theoretisch könnte Julian Pawlowski noch heute mit dem Legostein spielen. Das hat er zwar nicht vor, behalten wird er seinen Fund dennoch: "Wenn man überlegt, was in der Zwischenzeit alles passiert ist...", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wie der Stein in sein Versteck kam, weiß er noch genau: "Wir waren ständig in der Stadt unterwegs und hatten unsere zwei oder drei Verstecke", erzählt er. Mit "Wir" meint er sich und seinen damals besten Freund Patrick, beide sind am Buchhornplatz aufgewachsen. Heute haben sie keinen engen Kontakt mehr, womöglich erfährt Patrick aus der Zeitung von der Hebung ihres letzten gemeinsamen Verstecks. Weitere Verstecke waren etwa im Güterbahnhof. Wichtige Dinge hätten sie nicht versteckt, häufig nur einen Ast oder einen Schlüsselanhänger. "Das war irgendwie wichtig für uns, dass man da etwas hatte." Das Versteckspiel habe sich nach einiger Zeit aber verlaufen, "man wird auch älter".

Älter wurde auch der Legostein, den Pawlowski im Prellbock an Gleis 3b des Hafenbahnhofs zurück ließ. Der Bereich liegt hinter den Gleisen, an denen täglich viele Fahrgäste mit der BOB-Bahn von und nach Aulendorf fahren. "Ich habe mich schon ab und zu daran erinnert", doch erst beim Erblicken der Baustelle sah er noch einmal nach. "Ich habe mir gedacht, einen Versuch ist es wert", sagt der 26-Jährige. Die Handwerker, die dort an diesem Tag ihre Mittagspause machten, hätten ein wenig gegrinst, als er seine Geschichte erzählte, doch er durfte auf die Gleise und wurde rasch fündig. "Es ist, als hätte die Zeit still gestanden", sagt er. Auch ein alter Schlüsselanhänger sei wieder aufgetaucht, der habe die 20 Jahre aber nicht so gut weggesteckt und sei jetzt ziemlich rostig.

Bekannt wurde Pawlowskis Geschichte, als er sie in einer örtlichen Facebook-Gruppe teilte – das tue er regelmäßig, weil er seiner Heimatstadt verbunden sei. Dass sein aktueller Fund so große Wellen schlägt, habe er nicht gedacht: 250 Likes erhielt sein Beitrag, viele Kommentatoren beglückwünschten ihn zu seinem ungewöhnlichen Fund. Pawlowski lacht, wenn er seinen roten Legostein in der Hand wiegt – "der bleibt auf jeden Fall in der Schublade".

Haben Sie auch lange Vergessenes wieder gefunden? Schreiben Sie uns an friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de