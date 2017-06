Friedrichshafen Wie sieht es eigentlich auf der B31-Baustelle aus? Ein Zwischenstand in Bildern

Ende 2020 soll die Bundesstraße 31 zwischen Immenstaad und FN-Waggershausen fertig sein. Auf 7,1 Kilometer Länge entsteht eine vierspurige Umfahrung mit 13 Brücken, darunter ein 700 Meter langer Tunnel. Im November 2014 begannen die Bauarbeiten. Was ist in zweieinhalb Jahren passiert? Wir sind die Baustellen abgefahren und haben den aktuellen Fortschritt festgehalten.







Auffahrt Fischbach-West (Anschluss B31 alt)

Your browser does not support the video tag.







Trassenverlauf zwischen Immenstaad/Grenzhof und Fischbach

Your browser does not support the video tag.







Wirtschaftsbrücke bei Fischbach

Your browser does not support the video tag.







Querung Eichenmühleweg und Brunnisach (zwischen Fischbach und Efrizweiler)

Your browser does not support the video tag.







Auffahrt Kluftern (zwischen Efrizweiler und Spaltenstein)

Your browser does not support the video tag.







Wirtschaftsbrücke bei Riedern

Your browser does not support the video tag.







Trassenverlauf zwischen Spaltenstein und Schnetzenhausen

Your browser does not support the video tag.







Querung Raderacher Straße (zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach)

Your browser does not support the video tag.







Auffahrt Schnetzenhausen (bei Sparbruck)

Your browser does not support the video tag.







Trassenverlauf zwischen Sparbruck und Waggershausen

Your browser does not support the video tag.







Trassenverlauf Waggershauser Tunnel

Your browser does not support the video tag.





Knoten Colsmannstraße (Anschluss B31 alt)

Your browser does not support the video tag.

Los geht die neue Trasse zwischen Fischbach und Immenstaad. Hier entsteht die Auffahrt Fischbach-West. Die neue B 31 verlässt den seenahen Verlauf und biegt ins Hinterland.Über heutige Felder verläuft die neue Trasse nördlich an Fischbach vorbei. Hier sollen künftig 27.000 Fahrzeuge rollen.Die erste Brücke für den landwirtschaftlichen Verkehr steht bereits nach 1,5 Kilometern. Sie überquert die neue B 31 sowie ein Industriegleis.Zwischen Kilometer 2 und 2,5 werden gleich mehrere Brücken entstehen: eine für einen Geh- und Radweg sowie eine für die Eisenbahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Markdorf, die jeweils über die neue B 31 geführt werden. Die Bundesstraße selbst wird über den Eichenmühlenweg und die Brunnisach gelegt.Unter der heutigen Kreisstraße zwischen Efrizweiler und Spaltenstein wird die neue B 31 hindurchgeführt. Nördlich davon entsteht die Anschlusstelle Kluftern.Die zweite bereits fertig gestellte Brücke steht bei Kilometer 3,8 und verbindet Riedern und Spaltenstein für den landwirtschaftlichen Verkehr.Nach einer Grünbrücke verläuft die neue Trasse nördlich an Spaltenstein vorbei Richtung Schnetzenhausen. Hier entstehen Brücken über den Manzeller Bach und den Mühlbach.Auf der Kreisstraße zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach entsteht eine Brücke, unter der die B 31 durchgeführt wird.Nach dem Trassenverlauf nördlich von Schnetzenhausen entsteht kurz vor Sparbruck eine weitere Auffahrt. Zwei Brücken dafür stehen schon.Durch eine neue Zubringerstraße wird die Auffahrt an die bestehende Straße zwischen Sparbruck und Schnetzenhausen angebunden, wo ein Kreisverkehr entstehen wird.Nach Sparbruck geht es über bisherige Felder zwischen Obstplantagen weiter, ehe westlich von Waggershausen die B 31 in einen 700 Meter langen Tunnel verschwindet.Der neue Tunnel geht zwischen Waggershausen und Jettenhausen hindurch und unterläuft die Werthmanstraße, Waggershauser Straße sowie den bisherigen ZF-Parkplatz.Am bisherigen Colsmannknoten endet der Waggershauser Tunnel und damit die vierspurige neue B 31. Der Verkehr wird hier auf die bestehende Bundesstraße geleitet, die weiterhin zweispurig durch den Riedleparktunnel verläuft.Wie die Bauarbeiten an der B31 genau ablaufen, lesen Sie in diesem Artikel