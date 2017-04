Friedrichshafen Wie aus Menschenhand ein Biotop entsteht

Grüne Vogelinsel am Fischbacher Bodenseeufer: Seltene Gäste brüten im neuen Schilfgürtel.

Friedrichshafen – Dort, wo heute ein sattgrüner Schilf- und Grünzug das Bodenseeufer im Fischbacher "Negerbad" einsäumt, war vor 13 Jahren – nichts. Eine kahle, nur spärlich bewachsene Landzunge ragte an dieser Stelle in den See. Sommer für Sommer vergnügen sich hier Tausende Menschen an einem der letzten "wilden" Sand- und Naturstrände am See mitten im Naturschutzgebiet.

Für Julius Pietruske, seit 2007 von der Stadt eingesetzter Naturwart am Fischbacher Ufer, war der karge, kaputte Rest Natur an diesem flachen Strand ein Trauerspiel. Schon lange vorher setzte er sich in den Kopf, der ursprünglichen Vegetation noch einmal Starthilfe zu geben. "Oft bleibt das Wasser im Frühjahr lange stehen. Schlamm und Schlick sind dann idealer Nährboden für Pflanzen, die durch den Badebetrieb aber keine Chance haben", erklärt der 73-Jährige, der 25 Jahre lang bis zur Rente beim Seenforschungsinstitut in Langenargen gearbeitet hat. Und doch startete er den Versuch und pflanzte im Frühjahr 2004 Rohrkolben und schon recht kräftige Schilf-Setzlinge in die ufernahe Flachwasserzone. Eine mühsame Arbeit, die sich im Rückblick mehr als gelohnt hat.

Schon im Jahr darauf hatte sich ein zarter Grünzug am Ufer gebildet, denn neben Rohrkolben und Schilf trieben Weiden und auch Schilfgras an Land aus. Julius Pietruske setzte weitere Schilfpflanzen ein und konnte in den Monaten danach nur staunen. "2006 hatte sich schon ein dichter Schilfgürtel ausgebildet, und die Weiden dahinter waren mannshoch", erzählt er. Drei Jahre später hatte sich das Schilf weiter ausgebreitet und war gut zwei Meter hoch. Und da die stattlichen Weiden den Schilfwuchs landeinwärts begrenzten, eroberte sich die Pflanze weitere Flächen im Flachwasser.

So entstand in kurzer Zeit ein widerstandsfähiges Biotop. Ohne die schützenden Hände von Naturwart Pietruske und seinem Kollegen Friedemann Mauthe wäre es allerdings nicht gegangen. Erst brachten sie notdürftig rote-weiße Absperrbänder an, um den Zweibeinern zu vermitteln, nicht ins Schilf "zu latschen". Später stellten sie Schilder auf: "Brutgelände. Bitte nicht stören. Danke!"

Denn in dem dicht bewachsenen Biotop finden vor allem Vögel Schutz und ausreichend Nahrung. Nicht nur Schwan, Blesshuhn und Haubentaucher brüten hier ihren Nachwuchs aus. Einige am Bodensee seltene Tiere fühlen sich hier wohl. Viele hat der passionierte Naturfotograf vor die Linse bekommen. "Der Silberreiher war schon zu Gast genauso wie Strandläufer, Flussregenpfeifer oder der Rotschenkel", zeigt der Naturwart stolz auf seine Bildersammlung, die Tausende Fotos umfasst.

Um den neu eroberten Lebensraum für Flora und Fauna nicht wieder aufs Spiel zu setzen, schützt seit dem Frühjahr eine Holzbalustrade das Biotop rundum. Die hat die Stadt auf Bitten der Naturwarte bauen lassen. So ist eine kleine, grüne Insel mit einem stattlichen Schilfgürtel mitten im Negerbad entstanden. "Der Strand hier ist zwei Kilometer lang. Da sollte es doch möglich sein, dass 200 Meter für die Natur gesperrt sind", sagt Julius Pietruske. Wohl wissend, dass viele Einheimische, die ihn früher skeptisch bei seinem Tun beäugten, "heute froh und dankbar sind, dass ich so hartnäckig geblieben bin".

Fischbacher Uferzone

Über 100 000 Menschen pro Jahr nutzen nach Angaben der Stadt jährlich die Uferzone Fischbach zur Erholung – vom Campingplatz Fischbach über die Brunnisachmündung bis zum Freizeitgelände Manzell. Das "Negerbad" gilt bis heute als Geheimtipp, weil hier kostenloses Baden am Sandstrand möglich ist. Um diese Uferzone zu schützen, helfen seit 2007 die ehrenamtlichen Naturwarte Julius Pietruske und Friedemann Mauthe mit, das von der Stadt entwickelte Besucherlenkungskonzept umzusetzen, denn offene Feuerstellen, Lärm, Lagern und Campieren sind in Uferbiotopen nicht erlaubt. Sie machen Kontrollgänge, melden Missstände und machen Menschen auf unerlaubte Aktivitäten aufmerksam. Ein Einsatz, der sich für Mensch und Natur lohnt. So werden gesperrte Wege heute überwiegend eingehalten, sodass frühere Trampelpfade wieder begrünt sind und es weniger offene Feuerstellen gibt. (kck)