Friedrichshafen Wie Häfler Weihnachten feiern

Fünf ganz persönliche Weihnachtsfeste

In dieser Familie spielt Musik die erste Geige Bei Familie Fischer spielt Musik eigentlich immer die erste Geige. Dass musiziert wird, ist für Angelika und Uli Fischer und ihre beiden 20- und 17-jährigen Töchter Dorothea und Berit also auch an Weihnachten selbstverständlich. Und trotzdem ist eben doch vieles anders. Stichwort Rotweincreme. Auf die freut sich nämlich die ganze Familie. Und die gibt's nur einmal im Jahr – so wie schon bei Uli Fischers Eltern – und sie wird nach wie vor nach traditionellem Rezept hergestellt. Zunächst heißt es aber erst mal den Baum zu schmücken – sogar mit "richtigen" Kerzen und viel selbst gebastelter Deko. Ganz klar Job der beiden Töchter, genauso wie das anschließende Aufräumen. Der Wunsch des Hausherrn nach "heißem Leberkäs mit Kartoffelsalat" wird allerdings auch in diesem Jahr unerfüllt bleiben. Dass es etwas Festlicheres sein darf und nicht jedes Jahr das gleiche sein muss, in dieser Meinung sind sich seine drei Frauen einig. "In diesem Jahr gibt's am Heiligen Abend Rindsrouladen", verrät Angelika Fischer. Wie immer suchen Dorothea und Berit die Lieder heraus, die vor dem Weihnachtsbaum gesungen oder gespielt werden – Uli und Berit mit der Geige, Dorothea mit Flöte und Angelika ebenfalls mit Flöte oder Gitarre. Dass jedes Familienmitglied seinen eigenen "Bescherungsplatz" unter dem Baum hat, um Verwechslungen auszuschließen, auch das ist selbstverständlich – "Schnittmengen" natürlich ausgeschlossen. "Was, das habe ich noch gar nie bemerkt", sagt Dorothea und muss lachen. Um 22 Uhr geht die Familie zur Christmette – Angelika Fischer verlässt das Haus noch früher, weil sie die Messe mit dem Frauenchor musikalisch begleitet. Und im Anschluss freuen sich alle auf den mitternächtlichen gemütlichen Glühwein-Umtrunk mit Freunden und Bekannten auf dem Kirchplatz. Ausschlafen ist am ersten Weihnachtsfeiertag kaum möglich. Als Chor- oder Orchestermitglieder sind Fischers beim Festgottesdienst, in dem dieses Jahr Mozarts Spatzenmesse aufgeführt wird, beteiligt. Nachmittags ist dann der gemütliche Teil auf dem Sofa angesagt. Und am nächsten Tag werden Oma und Opa besucht. "Ich würde mir Weihnachten nicht anders wünschen", sagt Berit Fischer stellvertretend für die ganze Familie.

Dieses Jahr ist alles ein wenig anders Rosa und Helmut Schmid sind seit Jahrzehnten ein gut eingespieltes Team – das ganze Jahr über, aber gerade auch an Weihnachten. Am Morgen des Heiligen Abend geht Rosa zum Bäcker, während Helmut schon mal den Baum vorbereitet und für die nötige Christbaumbeleuchtung sorgt. Mittags gibt's nur eine Suppe als Schmalkost, dann wird der Baum geschmückt, die Geschenke werden darunter verteilt und die Krippe aufgebaut. Um 18 Uhr kommen Sohn Eberhard und Schwiegertochter Kathi, die direkt im Haus nebenan wohnen. Zu essen gibt es traditionell selbst gebackenen Leberkäs oder Schäufele mit Kartoffel- und Ackersalat. Anschließend wird gemeinsam ein richtiger Hausgottesdienst gefeiert – mit Eröffnungsgebet, Lesung, dem dreiteiligen Weihnachtsevangelium, das von verschiedenen Familienmitgliedern vorgetragen wird, auch mit selbst formulierten Fürbitten. Verschiedene Weihnachtslieder werden gesungen und am Ende des Gottesdienstes erklingt ein gemeinsames "Stille Nacht". Dann erst kommt die Bescherung dran – und dann dürfen auch Rosa Schmids leckere Weihnachtsbrötle und der selbst gebackene Stollen erstmals probiert werden. Meist schließt sich ein Besuch der Christmette an. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommen Sohn Albrecht und seine Partnerin Elke aus Stuttgart auf Besuch. Ein Ablauf, der seit vielen Jahren immer der gleiche ist. So viel zur bewährten Tradition im Hause Schmid. Es gibt aber keine Regel ohne Ausnahme – deshalb ist in diesem Jahr eben doch alles anders. Weil Schwiegertochter Kathi – die erst vor wenigen Wochen ihr Söhnchen Jonas zur Welt gebracht hat – am 26. Dezember 30 Jahre alt wird, weil ihre Mutter am 23. Dezember ihren 60. Geburtstag feiert, und weil Kathis Verwandtschaft weit verstreut und weit weg vom Bodensee wohnt, wird das Weihnachtsfest 2016 auch für Rosa und Helmut Schmid zur "Überraschungs-Doppelparty" – und auf halbem Weg in einem Hotel in Weimar gefeiert. "Wir wohnen seit 49 Jahren hier, waren Weihnachten noch nie weg. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich bin sehr gespannt auf diese neue Erfahrung", sagt Helmut Schmid. Aber nächstes Jahr wird wieder alles beim Alten sein – so viel ist sicher.

Mit Kindern an Traditionen anknüpfen Stephanie und Manuel Kuhnhäuser sagen sich: Gelebte Traditionen sind dazu da, um an die nächste Generation weitergegeben zu werden. Das junge Häfler Ehepaar hat drei Kinder – den fünfjährigen Samuel, die vierjährige Tabea und das ein Jahr alte Nesthäkchen Benita. Bisher wurde Heiligeabend immer bei Manuels Eltern in der Kitzenwiese oder bei Stephanies Eltern in Rottenburg gefeiert. In diesem Jahr will die fünfköpfige Familie erstmals unter sich bleiben. "Wir werden viele bewährte Abläufe übernehmen", erzählt Stephanie Kuhnhäuser. Beim Essen wagt sie aber auch neue Wege. Und so gibt es statt den bei ihren Eltern üblichen Saitenwürstle und Salat in diesem Jahr vegetarische Pasteten mit Spätzle und Soße. Vor der Bescherung wird mit den Kindern gesungen, und dann liest die Mama noch eine schöne Weihnachtsgeschichte vor, bei der es auch was zum Nachdenken gibt. Die Vorfreude auf die Weihnachtsfeiertage ist nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern anzumerken. Klar, dass sie es kaum mehr abwarten können. "Ich darf ein Schäfchen spielen – mäh, mäh", plappert Samuel munter drauf los. Er singt im Kinderchor der Columbangemeinde und ist stolz darauf, beim Krippenspiel in der Kirche erstmals aktiv dabei sein zu dürfen. Dass er und seine Schwester Tabea fleißig Weihnachtslieder geübt haben, das beweisen sie eindrücklich. "O Tannenbaum" oder "Macht hoch die Tür", das geht prima von den Lippen. Der Weihnachtsbaum, der in der Adventszeit im Wintergarten steht, wird am Heiligen Abend im Wohnzimmer aufgestellt. "Ich helfe beim Schmücken", erzählt Tabea, während sich Samuel vor allem auf das Aufstellen der Krippe freut. Besonders gut gefällt den Kindern auch der mit Säckchen individuell gestaltete und von Stephanie Kuhnhäuser selbst befüllte Adventskalender. Der ist immer für besondere Überraschungen gut, weil er nicht nur Schokolade, sondern auch mal ein Pixie-Büchlein oder einen Gutschein für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und anderes enthält. "Mit Kindern nimmt man sich mehr Zeit, die Stimmung ins Haus zu bringen. Man erlebt Advent und Weihnachten einfach intensiver. Das ist wunderschön", sagt Manuel Kuhnhäuser dankbar.

Dank guter Vorbereitung ganz entspannt Waltraud und Reinhold Flatscher wissen: Gute Organisation ist alles. Und wer sich rechtzeitig auf die Weihnachtsfeiertage vorbereitet, hat – wenn es dann endlich so weit ist – weniger Stress und kann im Kreise seiner Lieben entspannter genießen. Für Waltraud und Reinhold Flatscher aus Fischbach ein einleuchtendes und langjährig bewährtes Prinzip. Deshalb wird in ihrer Familie der Weihnachtsbaum bereits eine Woche vor dem Heiligen Abend geschmückt und im Wohnzimmer aufgestellt. Mehr Zeit, um sich mit Videoklassikern wie "Die Schatzinsel" oder "Tom Sawyer und Huckleberry Finn" auf Weihnachten einzustimmen. Auch um die traditionelle, mit einer speziellen Mischung aus Knödelmasse, Äpfel und Orange gefüllte Weihnachtsgans macht man sich wenig Sorgen. "Sie wird am Vortag bei niederer Hitze vorgegart, sodass sie am Heiligen Abend bei hoher Temperatur nur noch kurz im Ofen brutzeln muss, um schön knusprig zu werden", erklärt Waltraud Flatscher. Groß ist die Freude, dass die Kinder Thomas, Martina und Johanna mit ihren Partnern und auch Martinas 14 Monate altes Töchterchen Marie zum Fest kommen. Nach einem ausgiebigen Frühstück fällt das Mittagessen aus, dafür wird ab 15 Uhr festlich gespeist. Dass die Bescherung mit einem Glöckchen eingeläutet wird, das die längst erwachsenen Kinder aus ihren ehemaligen Kinderzimmern ins Wohnzimmer ruft, auch dieses Ritual wird nach wie vor gerne gepflegt. Danach gibt's jede Menge Spaß mit "Trivial Pursuit" oder anderen Gesellschaftsspielen. Klar, dass in diesem musikalischen Hause viel gesungen und musiziert wird. In diesem Jahr wird das sonst übliche Gesangsprogramm zusätzlich um "Petit Papa Noel" – zu Ehren des französischen Partners von Martina – erweitert. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag geht's musikalisch weiter. Solo-Altistin Waltraud, Violinistin Johanna und Cellistin Martina Flatscher sind wie immer bei Orchestermessen im Einsatz. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag steht der gewohnte Ausflug in die "alte" Heimat der Eltern an: Im österreichischen Ried im Inntal wird zum großen Verwandtschaftstreffen eingeladen.