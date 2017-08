vor 4 Stunden Gerd Ahrendt Bodenseekreis Westfalen-Hock am Bodenseeufer

In den 1980er Jahren sang die deutsche Rockband Rodgan Monotones den Hit "Die Hesse komme", heute kommen – "Erbarmen – zu spät!" – um bei den Hessen-Rocker zu bleiben, die Westfalen. Die Nordlichter verabreden sich nicht wie einst singender Weise im südlichen Friedrichshafen, sondern per Internet. In der Region sind sie heimisch geworden und wollen ihresgleichen beim Stammtisch treffen. Der nächste Westfalen-Hock findet am Mittwoch, 16. August, um 19 Uhr im "Pavillon am See" im Friedrichshafener Uferpark statt.