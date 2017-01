Friedrichshafen Wer zahlt für das Wohnen wie viel? Ein Überblick für Friedrichshafen

Altbau mit Balkon und Seeblick oder Mietskaserne an der Bundesstraße – Wohnen ist Budgetsache. Doch für jede Lage gibt es Richtwerte – auch in Friedrichshafen.

Leben, wo andere Urlaub machen. Der Bodensee ist ein teures Pflaster, beziehungsweise eine kostspielige Wohngegend. Doch wie viel Miete ist gerechtfertigt? Was sind die Wohnungen wirklich wert?

Die Stadt Friedrichshafen wollte Klarheit bei dem von Gerüchten geprägten Thema schaffen und installierte einen Online-Rechner auf ihrer Homepage. Unter www.online-mietspiegel.de/friedrichshafen2016/ kann mit wenigen Klicks herausgefunden werden, was eine Wohnung wert ist und welcher Mietpreis dafür angemessen. Wer in einem Haus lebt, das vor dem Jahr 1500 gebaut wurde, kann den Online-Rechner für den Mietpreisspiegel allerdings nicht nutzen – da setzt er eine Grenze. Da die Zeppelinstadt mit ihren knapp mehr als 200 Jahren eine jedoch vergleichsweise junge Stadt ist, kann das verschmerzt werden.

91 Quadratmeter misst nach Angaben des statistisches Bundesamtes die durchschnittliche Wohnung in Deutschland. Das entspricht etwa drei Zimmern, einer Küche sowie einem Badezimmer. Das durchschnittlichte Alter der Gebäude lag im Jahr 2009 bei 26,6 Jahren. Die Parade-Durchschnittswohnung im Jahr 2016 befindet sich also in einem 30 Jahre alten Haus und ist etwa 90 Quadratmeter groß. Was zahlt man für diese Durchschnittswohnung in den jeweiligen Häfler Stadtteilen?

Der Online-Mietpreisrechner der Stadt Friedrichshafen

Der Mietpreisrechner der Stadt Friedrichshafen fragt in einzelnen Schritten verschiedene Kategorien ab. Um tatsächlich vergleichbare Mietpreise zu erhalten, wurden in allen Beispielen wenn möglich (denn Alingen oder Kluftern liegen nun einmal nicht am See) dieselben Angaben gemacht.

Schritt 1: DieBasisinformationen

Hier werden Objektname, Baujahr des Gebäudes und die Wohnfläche abgefragt. In unserem Fall der Name des jeweiligen Ortes, 1987 und 90 Quadratmeter.

Schritt 2: DieLage

Hier muss die genaue Adresse des Objektes eingegeben werden. Für das Beispiel wurde das Objekt in jedem Ort relativ zentrumsnah platziert.

Schritt 3: Die Wohnungs- und Gebäudeausstattung

Hier kann zwischen verschiedenen Optionen gewählt werden. Auch eine Mehrfachauswahl ist möglich. Für die Beispielrechnung wurde eine sehr einfache Ausführung gewählt. Die angegebene Durchschnittswohnung verfügt über eine Einbauküche vom Vermieter mit mindestens zwei Einbauelektrogeräte, Spülbecken mit Unterschrank und ausreichend Kücheneinbauschränke, einen Aufzug und einen Stellplatz in einer abgeschlossenen Tiefgarage.

Schritt 4: Der Gebäude- und Wohnungstyp

Die Beispielwohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus mit weniger als zehn Parteien.

Schritt 5: Modernisierungsmaßnahmen in der vergangenen 20 Jahren

Wir gönnen unserer Wohnung einzelne Maßnahmen!

Schritt 6: Maßnahmen welcher Art?

Auch hier hat die Beispielwohnung wenig Zuwendung erfahren. Lediglich neue Fenster zur besseren Wärmeisolierung hat sie bekommen.

Schritt 7: DieWohnlage

Gibt es Parkanlagen in der Nähe der Wohnung? Ist sie zentrumsnah? Unserem Beispielobjekt haben wir ein wenig Nähe zur Botanik gegönnt und "Wohnung grenzt im Umkreis von 50 Metern an größere Grünflächen von der Mindestgröße eines Fußballplatzes" gegönnt.

Schritt 8: Ortsübliche Mietpreise für Garagen und Stellplätze

Zur Beispielwohnung gehört ein Stellplatz in einer abgeschlossenen Tiefgarage.

Die Ergebnisse:

Friedrichshafen (Friedrichstraße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 8,49 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 6,88 bis 10,11 Euro

Fischbach (Dornierstraße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 8,65 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 7 bis 10,29 Euro

Jettenhausen (Jettenhausener Straße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 8,65 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 7 bis 10,29 Euro

Schnetzenhausen (Raderacher Straße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 8,65 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 7 bis 10,29 Euro

Ailingen (Bodenseestraße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 7,95 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 6,44 bis 9,46 Euro

Ittenhausen (Rotachstraße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 8,26 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 6,69 bis 9,83 Euro

Ettenkirch (Ettenkircher Straße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 7,57 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 6,13 bis 9 Euro

Kluftern (Markdorfer Straße)

Durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete pro Quadratmeter (für Beispielwohnung): 7,87 Euro

Preisspanne pro Quadratmeter: 6,38 bis 9,37 Euro