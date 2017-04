Friedrichshafen Wer wird Miss Tuning 2017? Das sind die zwölf Finalistinnen

In wenigen Tagen beginnt die Tuning World Bodensee in Friedrichshafen. Ein Höhepunkt der Messe ist stets die Wahl der Miss Tuning. Am Mittwoch hat die Messe Fotos der zwölf Finalistinnen veröffentlicht.

350 Frauen aus ganz Europa haben sich einer Pressemitteilung der Messe Friedrichshafen zufolge beworben, zwölf haben es ins Finale der Miss-Tuning-Wahl 2017 geschafft. Wer die Nachfolgerin der derzeitigen Miss Tuning Julia Oemler wird, entscheidet sich während der Tuning World Bodensee.