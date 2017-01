Friedrichshafen Wer pachtet den Fischbacher Bahnhof?

Seit drei Jahren steht die Gastronomie leer, die Verhandlungen mit potenziellen Pächter dauern länger als gedacht. Derzeit sind noch drei Bewerber im Rennen, darunter ein Ravensburger Gastronomie-Unternehmen, das bereits mehrere Spitzen-Locations betreibt.

Auf dem Tresen steht eine halb ausgetrunkene Colaflasche, die Stühle sind ordentlich auf den Tischen gestapelt, in den Regalen reihen sich die Gläser, draußen im Schaukasten hängt eine Speisekarte: Das Restaurant im Bahnhof Fischbach wirkt durch die Fensterscheibe so, als könnte es heute Abend wieder öffnen. Dabei ist das Lokal in der Eisenbahnstraße seit nunmehr fast drei Jahren geschlossen.

Das könnte sich bald ändern, vorausgesetzt die Stadtverwaltung wird sich mit einem neuen Pächter über die vertraglichen Konditionen einig. Und das gestaltet sich offenbar langwieriger als zunächst angenommen. Bereits vor einem Jahr wurde die Gastronomie im Bahnhof, der seit September 2014 wieder in städtischem Besitz ist, ausgeschrieben. An Interessenten mangelte es nicht. 14 potentielle Pächter hätten sich beworben, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand im Juli. Die Entscheidung sollte eigentlich bis zum Jahresende fallen, doch daraus wurde nichts. „Wir sind noch mit drei Bewerbern im Gespräch, von denen ein Bewerber den Zuschlag erhalten wird. So gesehen sind wir auf der Zielgeraden. Wir sind an einer dauerhaften Verpachtung und an einem attraktiven Angebot interessiert. Wichtig ist, dass wir eine gute Lösung finden, gute Lösungen brauchen Zeit, länger als ursprünglich gedacht", bestätigt Kulturbürgermeister Andreas Köster gegenüber dem SÜDKURIER.

Solange die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind, will Köster keine Bewerber benennen. Während in der Gastroszene über "astronomisch hohe" Pachtvorstellungen gesprochen wird, heißt es von Andreas Köster: "Die Pacht für den Bahnhof Fischbach muss sowohl für den Pächter wirtschaftlich tragbar wie für die Stadt angemessen sein." Allerdings bekomme nicht der Höchstbietende den Zuschlag, sondern der Bewerber mit dem "stimmigsten Konzept", erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer.

Im Rennen ist unter anderem die Ravensburger Culina OHG mit deren Geschäftsführer Reinhard Klumpp. Das bestätigt der frühere Bahnhofsbesitzers Peter Berchtold, der den Kulturbetrieb im Lokschuppen auch nach seiner Insolvenz am Leben hielt und heute für Klumpps Eventagentur Culina Events arbeitet. In der Region ist Anwalt Klumpp kein Unbekannter, seinem Unternehmen gehören schließlich einige Spitzen-Locations rund um den See, unter anderem das s'Wirtshaus und das Bella Vista an der Häfler Uferpromenade, der Bärengarten, das Barbarossa und das Kulturwerk in Ravensburg. Außerdem bespielt seine Agentur mit Berchtold an der Spitze bereits den Bahnhof Fischbach. Allzu viel vom eingereichten Konzept will der allerdings nicht verraten. "Die Gastronomie belebt die Kultur und die Kultur bringt die Leute in die Gastronomie", sagt Berchtold. Mit der Culina OHG würde es laut ihm beides geben. Bis Mitte Juni noch steht das Kulturprogramm für den Lokschuppen fest. Weiter plant Berchtold bisher nicht. "Wenn Herr Klumpp unterschreibt, bin ich dabei", sagt er, "dann stelle ich auch ein Programm für die zweite Jahreshälfte auf."

Ob die Culina OHG den Zuschlag bekommt, ist noch ungewiss. Klar ist: Eine schnelle Lösung für die Bahnhofsgastronomie wird es nicht geben. Wenn der Gemeinderat sich für einen neuen Pächter entschieden hat, muss der Laden erstmal saniert werden. "Das Gebäude befindet sich teilweise in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Über die Kosten für die Sanierung der Gastronomie und der Lokhalle wird der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungsrunden entscheiden. Erst dann kann geklärt werden, wann die Gastronomie wieder zur Verfügung steht", sagt Andreas Köster.

Der Kulturbahnhof

Im März 2014 endete die Ära der Berchtold und Felder GmbH als Betreiber in einem Insolvenzverfahren. Nur wenig später kaufte die Stadt die Immobilie samt Erbbaurecht Peter Berchtold ab. Er führt seither den Kulturbetrieb weiter, das Lokal steht leer.