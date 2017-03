Friedrichshafen Wer dreht eigentlich an den Uhren? So funktioniert die Zeitumstellung in Friedrichshafen

Wer dreht eigentlich an den Uhren? So funktioniert die Zeitumstellung in Friedrichshafen

Ab Sonntag gilt wieder die Sommerzeit: Wir erklären, wer in Friedrichshafen wie dafür sorgt, dass die Uhren umgestellt werden.

Im Geschäft Tic Tic in der Wihelmstraße ticken manche Uhren bereits anders. Seit einer Woche stellen die beiden Mitarbeiterinnen Mirsada Dedic und Nicole Rapp die Uhren des Häfler Juweliergeschäfts Stöhr um. "Das sind schon einige, bestimmt 200", sagt ihre Kollegin Alessia Anastasi. Schließlich werden am Sonntag alle Uhren in Deutschland auf Sommerzeit umgestellt.

Dass manuell "an der Uhr gedreht wird", ist in Friedrichshafen eher selten. Grund dafür ist die sogenannte DCF 77-Steuerung, mit der etliche öffentliche Uhren per Funk aus Mainflingen bei Frankfurt am Main umgestellt werden. So etwa die Rathausuhr am Adenauerplatz, die Schul- und die Kirchturmuhren. Das funktioniert im Rathaus so: In der Brandmeldezentrale befindet sich die Steuerung, die die Zeitimpulse der Funkuhr empfängt und diese über ein Kabel an die dortigen Uhren weitergibt, teilt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer mit. "Das Verstellen der Uhr muss dann nur noch kontrolliert werden", erklärt auch Roland Schuhwerk, Mesner der St. Nikolaus-Kirche.

Die Blitzeranlagen stellen sich mithilfe eines programmierten Kalenders ebenfalls von selbst um – zumindest die neuen. Die älteren Blitzer müssen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes manuell umstellen. "Hierzu wird die Anlage am Tag vor der Zeitumstellung so eingestellt, dass sie zum Beispiel morgens erst um 7 Uhr aktiviert oder abends bereits um 21 Uhr ausschaltet, so laufen wir nicht Gefahr, dass hier Verkehrsteilnehmer durch eine zu frühe oder zu späte Messung verunsichert werden", sagt Kreuzer. Am Folgetag werde dann die Zeit manuell umgestellt.

Und wie läuft das bei der Bahn und im Flughafen? Michael Herth von der Deutschen Bahn erklärt, dass es kaum Auswirkungen gebe. Die Bahnhofsuhren und die Anzeigetafeln werden automatisch umgeschaltet, Güterzüge ein bisschen früher losgeschickt. Flughafen-Sprecher Andreas Humer-Hager berichtet ebenfalls, dass sich die Effekte in Grenzen halten werden, da am Bodensee-Airport kein Nachtflugbetrieb stattfinde. "Die Zeitumstellung ist in den Reservierungssystemen hinterlegt und wird bei der Ticketausstellung entsprechend berücksichtigt. Sollte im Einzelfall aufgrund der eine Stunde späteren Ankunft ein Anschlussflug verpasst werden, würde auf den nächsten Flug umgebucht. Da das aber nur auf die Interkontinentalflüge mit Abflug am 25. März und Ankunft am 26. März zutrifft und die Umsteigezeiten normalerweise großzügig kalkuliert werden, dürfte die Zahl der Betroffenen äußerst gering sein", sagt er.

Auswirkungen hat die Umstellung auf die Sommerzeit vor allem für Schichtarbeiter im Wochenenddienst. Markus Sauter, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, sagt: "Wenn bei der Zeitumstellung jetzt eine Stunde gekappt wird, arbeiten die Kollegen, die Schicht haben, eine Stunde weniger. Andersrum arbeiten die Polizisten, die bei der Uhrumstellung im Herbst Schicht haben, eine Stunde länger."

Eine Stunde nach vorne

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr von 2 auf 3 Uhr vorgestellt. Wer sich die Richtung, in die der Zeiger gedreht wird, nicht merken kann, kann diese Eselsbrücke nutzen: Zeitumstellung funktioniert wie das Thermometer – im Frühjahr plus, im Winter minus. Am 29. Oktober wird uns eine Stunde Schlaf geschenkt. (asc)