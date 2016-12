Friedrichshafen Wenn an Weihnachten Wehmut aufkommt: Die Geschichte von Horst Czeskleba

Für Horst Czeskleba aus Friedrichshafen ist gerade die Weihnachtszeit nicht einfach. Seine Lebensgeschichte lässt keine Tiefen aus. Sentimentale Gefühle an sich heranzulassen, das versucht er möglichst zu vermeiden.

Die Weihnachtszeit ist in der Familie am schönsten. Das weiß auch Horst Czeskleba aus Friedrichshafen. Was aber, wenn man die Familie verlor, der Kontakt zu den Töchtern abriss und seine Enkel, die mittlerweile längst erwachsen sind, noch gar nie gesehen hat? Dann ist gerade diese so festliche Zeit nicht leicht zu ertragen.

Ein kleiner künstlicher Weihnachtsbaum, den er vor Jahren geschenkt bekommen hat, steht auf dem Tisch. Horst Czeskleba sitzt im Wohnzimmer seiner kleinen Wohnung, die er 2005 gefunden hat, als er im Hafen sesshaft und „trocken“ geworden ist – für den ehemaligen Tippelbruder damals ein großer Schritt. Wie es ist, Weihnachten als Obdachloser zu verbringen, davon weiß er ein Lied zu singen. Auch an Weihnachtsfeiern in der Häfler Herberge kann er sich noch gut erinnern. „Dort herrschte immer eine nette Atmosphäre. Der Diakon hat eine Ansprache gehalten, es gab immer ein tolles Essen und für jeden ein kleines Geschenkpaket – anfangs sogar noch mit Tabak."

Heute ist Czeskleba nicht mehr wohnsitzlos. Aber er ist größtenteils allein – auch an Weihnachten. „Das ist ganz okay, aber ab und zu hätte ich schon gern jemanden, mit dem ich sprechen und mich austauschen kann“, sagt er ohne Bitterkeit. Gut, am Heiligen Abend trifft er sich mit einem Bekannten in Jettenhausen und am ersten Weihnachtsfeiertag hat er einen anderen Bekannten zu sich nach Hause eingeladen. Für ein klein wenig Abwechslung wäre also gesorgt.

Sentimentale Gefühle an sich heranzulassen, das versucht Horst Czeskleba möglichst zu vermeiden. Und dennoch kommt bei ihm ein wenig Wehmut auf. Vor ein paar Wochen war die Überraschung groß, als Post aus Hamburg bei ihm eintrudelte. Man sei sich nicht sicher, ob ihn der Brief erreiche und ob seine Adresse noch dieselbe sei, steht darin unter anderem geschrieben. Eine Sorge, die aus Sicht seiner Tochter sicher nicht unbegründet ist, schließlich lebte ihr Vater jahrelang auf der Straße.

Die Lebensgeschichte von Horst Czeskleba lässt an Tiefen nichts aus. Schon als Baby kommt er in eine Pflegefamilie, lebt später in Heimen, wird straffällig, klaut Autos, muss insgesamt dreieinhalb Jahre in den Knast. Mit Hilfe von Gefängnisdirektor und Rotem Kreuz gelingt es ihm, die Adresse seiner leiblichen Mutter herauszubekommen. Es kommt zu einem Treffen, das nicht wirklich versöhnlich endet. Immerhin erfährt er, dass er neun Geschwister mütterlicherseits, elf Geschwister väterlicherseits hat – und dass alle Kinder seiner Mutter ins Heim gegeben wurden. Die Spirale führt weiter nach unten. Weder beruflich noch privat will etwas gelingen. Die Bäckerlehre bricht er ab, fährt später als Matrose zur See. Erste Heirat 1971. Aus der Ehe, die nur ein Jahr hält, stammen seine Töchter Tanja und Annette.

Er treibt sich in Norddeutschland herum, heuert unter anderem bei Schaustellern an. Alkohol? Na klar, was sonst. Eine erste Therapie. Es folgt eine zweite Ehe, die scheitert. Eine weitere Beziehung, andere Frauengeschichten. Czeskleba wird in der Folgezeit zum „Extrem-Alkoholiker“, wie er sagt, zieht wohnsitzlos durch ganz Deutschland, bringt später mehrere Herzoperationen und zwei Herzinfarkte hinter sich. Der Umzug in die Herzogsägmühle, eine soziale Einrichtung der Diakonie in Oberbayern, wird Mitte der 1990er zum entscheidenden Signal für eine innere Umkehr und den Versuch eines Neuanfangs. Dann findet er 2004 Halt in der Häfler Herberge – wird später zum jahrelangen Helfer in der Küche, und findet dort die Aufgabe, die er braucht, um nicht wieder rückfällig zu werden. 2009 erhält er für sein ehrenamtliches Engagement sogar den Förderpreis der Anja-Staberoh-Stiftung.

Dass sie wieder geheiratet habe, dass die Enkelkinder einen guten beruflichen Weg vor sich haben, davon schreibt seine Tochter im Brief. Er endet mit „Wir haben dich lieb.“ Im Januar 2017 wird Horst Czeskleba 70 Jahre alt. Er ist gesundheitlich angeschlagen. Sein größter Weihnachtwunsch wäre es, seine Töchter und seine Enkelkinder in den Arm nehmen zu dürfen.

Gedanken zur Weihnacht von Horst Czeskleba

Als ich ein Kind noch war,und die Kerzen am Tannenbaum sah,der Vater mit der Glocke hat gebimmelt,der Weihnachtsmann an der Tür geklingelt,mit Rute und Sack, kam er hereinund ich sprach meinen Weihnachtsreim.

Er fragte, ob ich artig war.Und ich sagte: natürlich, klar!

Ich bekam Geschenke und habe mich gefreut,das war als Kindfür mich die Weihnachtszeit.

Über 50 Jahre ist es nun her,ich zog durchs Landund fuhr über das Meer.

Kenne viele Kirchen, weit und breit,doch an Gott zu glauben, war ich nie bereit.

2004 ging es mir sehr schlecht,da war eine Christin,die bog mich wieder zurecht.

Sie hat mich zwar nicht zum Christen gemacht,doch zum Überlegen,da hat sie mich gebracht!Weihnachten hat doch einen Sinn,weshalb ich ihr sehr dankbar bin.

Ich fange langsam an zu glauben,ja, ich bin bereitund wünsch euch alleneine frohe Weihnachtszeit.