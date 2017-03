Friedrichshafen-Ailingen Weniger Solarenergie erzeugt  aber noch besser als der Durchschnitt

Die Solardach Ailingen GbR mbH hat in jüngster Gesellschafterversammlung das Geschäftsjahr 2016 bilanziert.

Die Solaranlage auf dem Dach der Ailinger Realschule hat im vergangenen Jahr weniger Energie produziert als die Jahre davor. Die 22 880 Kilowattstunden (kWh), die 2016 eingespeist wurden, sind leicht unter dem Mittelwert, was nach Angaben der Solardach Ailingen GbR mbH nicht verwunderlich ist. In Baden-Württemberg seien 645 Sonnenstunden gemessen worden. 2015 seien es 713 Sonnenstunden gewesen, durch das Solardach seien damals 24 766 kWh Energie eingespeist worden. Trotzdem sind die Zahlen laut Solardach Ailingen über dem Bundesdurchschnitt und besser als die kalkulierten Werte. Dieser Rechenschaftsbericht wurde bei der Gesellschafterversammlung am Mittwochabend vorgelegt. Der Anteil, der jedem Gesellschafter ausgezahlt werde, bleibe bei 55 Euro.

2016 musste in Technik investiert werden. Ein altes Modell der Anlagenüberwachung fiel aus, es wurde von der Solarwerkstatt ein Web-basierter Ersatz installiert. Seit September werden die Ertragsdaten der Solaranlage automatisch an die Website der Solarwerkstatt gesendet. Die Gesellschafter können beispielsweise die momentane Leistung, den Leistungsverlauf und den Fehlerstatus jederzeit abrufen.

Geschäftsführerin Sabine Wetzel berichtete von einem positiven ersten Gespräch über die Aktivitäten und Ziele des Solardachs Ailingen mit Ortsvorsteher Georg Schellinger. Wetzel erklärte des Weiteren, die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) habe sich gemeldet: Da der Wirtschaftsbetrieb von Solardach Ailingen die Grenze von 5200 Euro Jahreserlös überschritten habe, seien sie verpflichtet, IHK-Mitglied zu werden. Nunmehr sei ein Jahresbeitrag von 55 Euro zu zahlen. Auch beim Finanzamt gebe es neue Regelungen zu beachten: Zukünftig müssen nicht nur personelle Änderungen mitgeteilt, sondern auch erneut die Daten jedes Gesellschafters inklusive Steuernummer und mehr digital übermittelt werden. Dies war laut Geschäftsführerin Wetzel sehr aufwendig und nur mit dem Programm eines Steuerberaters machbar.

Gastredner Eberhard Löffler von der Sonnen GmbH mit Sitz in Wildpoldsried beleuchtete die Entwicklungen in der Branche. Sein Unternehmen produziere Batteriespeicher für Privathaushalte und Kleinbetriebe. Inzwischen gebe es 10 000 Speicher allein in Deutschland. Auch nach Italien, in die Schweiz und sogar nach Amerika und Australien werde exportiert.

Seit November 2016 hat die Sonnen GmbH laut Löffler eine eigene Strom-Community aufgebaut. Deren Mitglieder tauschen untereinander bundesweit Strom: Wenn beim einen durch gutes Wetter überschüssige Energie vorhanden ist, wird diese ins Netz eingespeist und ein anderes Mitglied damit versorgt. So ist es auch Personen ohne eigene Photovoltaikanlage (die beispielsweise in einem Mietshaus wohnen) möglich, in die genannte Community einzusteigen.