An diesem Samstag trifft brasilianischer Schwung auf Rhytmen aus dem Balkan und typisch Wienerische Granteleien.

Das Künstlerviertel Vila Madalena in Sao Paulo (Brasilien) ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Den Namen „Vila Madalena“ haben sich auch zwei Musiker aus Wien gegeben, denn Franz Oberthaler (Klarinette) und Nikola Zaric (Akkordeon) schlagen eine Brücke zwischen Brasilien und Mitteleuropa: Luftiger brasilianischer Choro verbindet sich mit Wiener Musikkultur, der Rhythmik des Balkan und einer Prise Jazz. Leichtigkeit trifft auf Temperament und Schwermut. Am Samstag, 4. März stellt das Duo im Theater Atrium in Friedrichshafen seine neue CD vor: “Me deixa em paz! – los mi auglahnt!” Da beiden neugierigen Instrumentalisten, die Herausforderungen lieben und überdies sehr gut bei Stimme sind, geben auf diesem zweiten Album ihr Debüt als „Wiener Choro-Sänger“.

Das Magazin „Music Austria“ schreibt über das Duo: „Vila Madalena zeigen, was wirklich Wunderbares entstehen kann, löst man sich einmal von allen Zwängen und lässt der Kreativität einfach ihren Lauf.“

Kennengelernt haben Nikola Zaric und Franz Oberthaler einander übrigens bei einer rauschenden serbischen Hochzeitsfeier.

Eintritt 15/13 Euro, Kartenreservierung unter Telefon 0 75 41/58 33 38 und im Internet: www.caserne.de.