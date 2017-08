Friedrichshafen Weitere Ausrüstung für die Feuerwehr

Strom und Licht, wo auch immer für Feuerwehreinsätze benötigt: Die Stadt Friedrichshafen beschafft mobile Stromerzeuger mit Lichtmast für die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen und deren Abteilungen. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung kostet ein solches Gerät 45 000 Euro.

Vier neue mobile Stromerzeuger mit Lichtmast hat die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen bereits angeschafft. Zwei weitere sollen bis Ende des Jahres gekauft werden, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. Mit den mobilen Stromerzeugern ist es den Häfler Feuerwehren bei ihren Einsätzen bei Verkehrsunfällen, Bränden, Hochwasser oder sonstigen Unwetterlagen jederzeit möglich, den Einsatzort mit Strom und Licht zu versorgen.

Hauptgrund für die Neubeschaffungen war, dass es immer wieder zu Stromausfällen kommen kam. Oft waren diese Ausfälle in der Nacht. „Mit den neuen mobilen Stromerzeugern sind wir noch universeller zum Schutz der Bevölkerung einsetzbar. Außerdem sind wir unabhängig, was Strom und Licht an den Einsatzorten betrifft“, erklärt Stadtbrandmeister Louis Laurösch. "Darüber hinaus", so Laurösch weiter, "musste ein in die Jahre gekommener Stromerzeuger ausgemustert werden."

Damit auch die Feuerwehrabteilungen in den Ortschaften flexibel eingesetzt werden können, wurden nicht nur für die Feuerwehr an der Meistershofener Straße, sondern auch für die Abteilungen in Ailingen, Kluftern und Fischbach mobile Stromerzeuger angeschafft. Die Abteilungen in Raderach und Ettenkirch werden noch bis Ende 2017 mit einem mobilen Stromerzeuger ausgestattet.

Das 80 kVA starke mobile Stromaggregat kann nicht nur bei Bränden, Unfällen und sonstigen Gefahrenlagen eingesetzt werden. Vielmehr kann damit auch Strom in die Feuerwehrhäuser in den Ortschaften eingespeist werden. Damit ist gewährleistet, dass auch bei Stromausfall das Feuerwehrhaus jederzeit mit Strom und Licht versorgt werden kann.

Der mobile Stromerzeuger mit Lichtmast wiegt rund 2,7 Tonnen und wird ausschließlich bei Einsätzen der Feuerwehr eingesetzt. Der Lichtmast mit sechs Flutlichtstrahlern kann bis auf eine Höhe von acht Metern ausgefahren werden. Angetrieben wird er mit Diesel. Eine Tankfüllung reicht für einen Dauereinsatz von rund acht Stunden. Gebaut werden die mobilen Stromerzeuger von der Firma Endress in Reutlingen.

Für private Einsätze, beispielsweise als Lichtquelle bei Veranstaltungen, stehen die mobilen Stromerzeuger nicht zur Verfügung. „Es muss jederzeit gewährleistet sein, dass wir bei entsprechenden Einsätzen auf die mobilen Stromerzeuger zurückgreifen können“, sagt Laurösch.

Für den Einsatz mit den mobilen Stromerzeugern werden die Maschinisten der Feuerwehr geschult. Bei einer Alarmierung sind sie in nur zehn Minuten einsatzbereit. Und im Einsatz waren sie auch schon: Bei der Unwetterlage mit Starkregen und Hagel im Stadtgebiet, bei der alle Abteilungen ausrücken mussten, dienten sie als Strom- und Lichtquelle, um die Pumpen anzutreiben, mit denen das Hochwasser aus den Wohnkellern gepumpt werden musste.

Im laufenden Jahr waren die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen mehr als 860 Mal im Einsatz. 2016 rückten sie 720 Mal aus, 2015 wurden sie zu 830 Einsätzen gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen besteht aus sechs Abteilungen: Friedrichshafen, Ailingen, Kluftern, Ettenkirch, Raderach, Fischbach. Ihr gehören 300 aktive Einsatzkräfte an, darunter sind 19 hauptamtliche Kräfte, dazu kommen 110 Angehörige der Jugendfeuerwehr und 100 Senioren in den Altersabteilungen.