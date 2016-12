Friedrichshafen Weihnachtskonzert in St. Nikolaus: Musikalische Glanzlichter mit Harfe

Das traditionelle Weihnachtskonzert in der Friedrichshafener Kirche St. Nikolaus berührte die vielen Zuhörer. Die Interpreten ließen weihnachtliche Kompositionen aus England hören und schenkten viele besinnliche Momente.

Neben Kerzenlicht, Zimt- und Nelkenduft versetzt vor allem Musik die Menschen in Weihnachtsstimmung. In diesem Sinne setzte das traditionelle Weihnachtskonzert unter der Leitung von Nikolai Gerak in der Friedrichshafener Kirche St. Nikolaus zum Ende der Weihnachtsfeiertag musikalische Glanzlichter. Acht Frauenstimmen des Ensembles 14, der Jugendchor St. Nikolaus/St. Petrus Canisius, Ekaterina Afanasieva an der Harfe und Nikolai Gerak an der Orgel ließen weihnachtliche Kompositionen aus England hören und schenkten viele besinnliche Momente.

Im Mittelpunkt stand "A Ceremony of Carols" von Benjamin Britten für Frauenchor und Harfe, wunderbar intoniert vom Ensemble 14. Britten schrieb den engelhaften Zyklus zu Weihnachten 1942 und verwendet neben gregorianischen Motiven Texte auf Mittelenglisch von Gerald Bullett. Zum einstimmigen "Hodie Christus natus est!" zogen die Frauen singend durch die Kirche nach vorne in den Altarraum. Mit perlender Leichtigkeit sprang den Frauen "Wolcum Yole!" (Willkommen, Weihnacht) von den Lippen. "There is no Rose" (Es gibt keine Rose) intonierten sie dagegen ruhig und mit meditativem Charakter. Wie aus feinen Fäden gesponnen wirkte das "Transeamus" und das Pianissimo erinnerte an ein gesungenes Flüstern.

Hedwig Sauter und Verena Witzig setzen außerdem höchst gelungene solistische Akzente voller Transparenz. Bei "In freezing Winter Night" (In frostiger Winternacht) durften sich die Stimmen der Sängerinnen aneinander reiben. Fast meinte man, die klirrende Kälte zu spüren, als die Harfe das zitternde Frösteln imitierte. Feine Impulse setzte Nikolai Gerak mit seinem engagierten Dirigat.

Beim "Interlude" konnten sich die Zuhörer in der sehr gut besuchten St.-Nikolaus-Kirche ganz auf das gekonnte Harfenspiel von Ekaterina Afanasieva konzentrieren. Mal zart, mal mit Verve ließ sie die Saiten des Instruments klingen, dem nicht umsonst das Attribut himmlisch zugeschrieben wird. Mit großer Sensibilität und viel Ausdruck gab die Konzertharfenistin und Musikpädagogin aus Uhldingen dem Zwischenspiel seinen besonderen Reiz. Auch mit dem ersten Satz des Konzerts für Harfe B-Dur von Georg Friedrich Händel unterstrich sie die festliche Stimmung dieses Weihnachtskonzerts.

Immer wieder setzte Nikolai Gerak Orgelwerke zwischen den Gesang. Dabei spannte sich der Bogen von Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge G-Dur über das Thema und drei Versetten zu "Away in a manger" von Mark Blatchly bis zum fulminanten "Carillon de Westminster" von Louis Vierne. Letzteres brauste auf- und abschwellend und schließlich im Fortissimo durch den Kirchenraum und ließ jede Zelle des Körpers vibrieren.

Voll jugendlicher Frische sangen fünf Mädchen des Jugendchors St. Nikolaus/St. Petrus Canisius Carols mit großer Leichtigkeit und rührend schön die englischen Christmas-Carols "O little Town of Betlehem", "Once in Royal David's City" und "Away in a manger". Klar schwangen sich die Soprane in die Höhe, darunter legten die Alti die warm klingende Basis. Dazwischen ließ Nikolai Gerak die Truhenorgel im Altarraum hören und spielte Johann Valentin Rathgebers Pastorellas in A-Dur und B-Dur für Orgel. Mit tänzelndem Schwung transportierten auch diese Stücke die Freude über die Geburt Christie.

Schließlich waren die Frauen des Ensemble 14 und die Jugendlichen gemeinsam in Felix Mendelssohn Bartholdys "Hark the Herald Angel sing" und "O come, all ye faithful", arrangiert von David Willcocks, gemeinsam zu hören. Die Zuhörer dankten mit viel Applaus für den musikalischen Hochgenuss.