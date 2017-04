Wegen Baggerarbeiten: 500 Haushalte in Fischbach und Kluftern ohne Strom

Rund eine dreiviertel Stunde lang gab es in 500 Haushalten in Fischbach und Kluftern keinen Strom mehr. Ein Bagger hat ein Stromkabel beschädigt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen 13.15 Uhr bemerkten SÜDKURIER-Leser aus Fischbach, dass sie keinen Strom mehr hatten. Die Lichter gingen aus, der Computer stürzte ab: Stromausfall. "Fünf Stromstationen im nordöstlichen Rand von Fischbach und im südöstlichen Bereich von Kluftern waren betroffen", erklärt Sebastian Dix, Pressesprecher vom Stadtwerk am See gegenüber dem SÜDKURIER. So wie unseren Lesern ging es rund 500 weiteren Haushalten.

Der Grund: Ein Baggerfahrer hat auf einer bisher unbekannten Baustelle ein Stromkabel beschädigt. Ob es sich dabei um Straßenbauarbeiten handelt, die derzeit sowohl im Bereich der B31-alt als auch B31-neu stattfinden, oder ob das Missgeschick auf einer privaten Baustelle passierte, ist bisher unklar. Laut Dix muss der Unfall im Bereich Eichenmühle passiert sein. Fest steht: Der Baggerfahrer hat sich nicht beim Stadtwerk am See gemeldet, der Fehler wurde erst bekannt, als sich Kunden in der Hotline beschwerten. "Dadurch gingen wertvolle Minuten verloren", erklärt Dix. Kurz vor 14 Uhr konnte die Bereitschaftstruppe den Fehler beheben, seither funktioniert der Strom wieder.

Sollten Strom-, Gas- oder Wasserleitungen beschädigt werden, soll sich der Verursacher schnell bei der kostenlosen Hotline 0800/505 333 melden, sagt Dix. Und was passiert mit Elektrogeräten, die in der Zeit angestellt waren? "In der Regel wird nichts beschädigt", sagt Dix.