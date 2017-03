Bodenseekreis Wechsel beim Freundeskreis Dornier-Museum: Rainer Schmidberger geht, Horst Baier kommt

Rainer Schmidberger hat in fünf Jahren als Vorsitzender richtungsweisende Anstöße geliefert, sein Nachfolger Horst Baier wird etwa die Raumfahrtausstellung weiterentwickeln. Der Blick in die Zukunft ist positiv: Das Dornier-Museum verzeichnet immer mehr Besucher und der Freundeskreis mehr Mitglieder.

Der alte Vorsitzende ist gegangen, aber auch mit dem neuen soll die angefangene Arbeit fortgesetzt werden: Das war Tenor der Jahreshauptversammlung beim Freundeskreis- und Förderkreis für das Dornier-Museum in Friedrichshafen am Freitag. Der Vorsitzende Rainer Schmidberger gab sein Amt nach fünf Jahren weiter an seinen bisherigen Stellvertreter Horst Baier. Schmidberger wurde mit großem Lob aus dem Amt verabschiedet.

Denn der scheidende Vorsitzende konnte richtungsweisende Anstöße vorweisen, wie aus seinem Rück- und Ausblick hervor ging. Im Zentrum, so erläuterte er, stehe die Weiterentwicklung der Raumfahrtausstellung. Denn dieses Thema in dem Luft- und Raumfahrtmuseum biete die gute Möglichkeit, neben der bisherigen Entwicklung auch den aktuellen Stand darzustellen. "Es entwickelt sich ständig weiter." Dafür würden gerade die Exponate sortiert für die Darstellung eines Zeitraums von 1960 bis heute. Sie weiter zusammen zu führen, sei eine Aufgabe, der sich der Freundeskreis auch in diesem Jahr widmen wolle. Auch die kommende Herbstausstellung soll sich mit der Raumfahrt befassen.

Zugleich werde das Projekt der Zeitzeugenbefragung zum Dornier-Unternehmen nach jetzt 14 Gesprächen beendet. Es soll künftigen Generationen Informationen aus erster Hand vermitteln können. "Das ist ein ganz wichtiges Projekt", stellte Schmidberger fest. Ein Beraterteam solle künftig unter Mitwirkung des Freundeskreises die umfangreiche Sammlung katalogisieren. Solche Projekte kosten mal mehr, mal weniger Geld – in jedem Fall seien für Freundeskreis und Museum auch künftig "Spenden in erheblichem Umfang nötig".

Zumal der Freundeskreis, so erklärte der Schatzmeister Hans-Jörg Schunter, das vergangene Jahr mit einem Defizit von 7700 Euro abschloss – ein Ergebnis größerer Ausgaben für Projekte. Das sei aber nicht gefährlich, befand der Schatzmeister: Es seien genügend Reserven da.

Als eine richtige Erfolgsgeschichte entpuppte sich das neue "Do-Labor" in der nachgebauten "Baracke Seemoos": Bereits im ersten Jahr wurde es zu einem Besuchermagnet für Kinder und Jugendliche, erklärte der Archivleiter Ingo Weidig in Vertretung des Museumsdirektors Berthold Porath. Diese Form von "Edutainment" – also Unterhaltung mit Information – solle ausgebaut werden. Weidig konnte auch einen Neugang als Ersatz für das im vergangenen Jahr verunglückte Kleinflugzeug "Do 27" ankündigen: Am kommenden Montag soll eine neue "Do 27" aus Spanien ankommen.

Bei den Wahlen unter der Leitung der Geschäftsführerin Esther Perband ersetzte nicht nur Horst Baier den ausscheidenden Vorsitzenden, an seine Stelle als Stellvertreter rückte auch Vorstandsmitglied Manfred Kemmerling-Lamparsky. Dafür gehört jetzt Berthold Vogt dem Vorstand an.

Museum und Freundeskreis

110 000 Besucher verzeichnete das Dornier-Museum 2016, erklärte Archivleiter Ingo Weidig. Das neue "Do-Labor" interessierte viele jugendliche Besucher: 8219 Schüler, 11 500 Kinder und 4747 Familien. Bei den "Do-Days" gab es 10 002 Besucher. Der Freundeskreis registriert weiter einen Anstieg der Mitgliederzahl auf jetzt 1066 – 2007 waren es noch 123. In diesem Jahr sollen wieder rund 170 Events Besucher in das Museum ziehen, darunter eine große Fotoausstellung "Afrika im Bild". Für anstehende Projekte im Vereinsjahr 2017/18 sind beim Freundeskreis rund 43 000 Euro vorgesehen.