Friedrichshafen Wechsel bei Zeppelin Luftschifftechnik: Eckard Breuer löst im Sommer Thomas Brandt ab

Eckhard Breuer folgt ab Juli 2017 auf Thomas Brandt als Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik (ZLT) in Friedrichshafen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Eckhard Breuer wird zur Jahresmitte 2017 neuer Geschäftsführer der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co. KG (ZLT). Der 53-jährige Diplom-Ingenieur übernimmt die Funktion des derzeitigen ZLT-Geschäftsführers Thomas Brandt. Das teilt das Unternehmen mit. Der Wechsel sei "schon länger in Planung" gewesen, sagt Sprecherin Andrea Fischer auf Anfrage. "Die Entscheidung habe ich vor drei Jahren getroffen nach der dritten Vertragsverlängerung", sagt Thomas Brandt im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Nach fast 13 Jahren in der Verantwortung ist es gut", sagt der bald 61-Jährige. Breuer wird auch die Geschäftsführung der 100-prozentigen ZLT-Tochter Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH übernehmen. Brandt bleibt hingegen zunächst Geschäftsführer der Luftschiffbau Zeppelin GmbH, der Holding-Gesellschaft der 1908 gegründeten Zeppelin-Gruppe.

„Wir freuen uns, dass wir in Eckhard Breuer einen langjährigen Vertriebsprofi und ausgewiesenen Nordamerika-Kenner als neuen Geschäftsführer für die ZLT gewinnen konnten“, sagt ZF-Finanzvorstand Konstantin Sauer als Vertreter der Gesellschafter. „Breuer hat sein gesamtes bisheriges Berufsleben in der Luftfahrtbranche verbracht und sich dabei eine ungemein breite Luftfahrtexpertise angeeignet.“ Thomas Brandt habe in den zwölf Jahren seines Wirkens mit seinem engagierten Team die Zeppelin-Aktivitäten kontinuierlich und überaus erfolgreich weiterentwickelt und ausgebaut. "Für diese großen Verdienste gebührt ihm tiefer Dank der Gesellschafter“, wird Sauer zitiert. Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand sagt: „Zeppeline waren und sind identitätsstiftend für die gesamte Bodenseeregion – und dazu hat die überaus erfolgreiche Arbeit von Thomas Brandt einen entscheidenden Beitrag geleistet.“

Eckhard Breuer soll die Erfolgsgeschichte der ZLT fortführen und die Geschäfte weiterentwickeln. Durch den bisher größten Auftrag der Firmengeschichte vom US-amerikanischen Unternehmen Goodyear sowie durch den Ausbau des Charter- und Passagierbetriebes will ZLT sein Wachstum fortsetzen. Goodyear hat 2011 drei Zeppelin-Luftschiffe gekauft. Zwei der Luftschiffe sind bereits in Dienst gestellt und am Himmel über Florida und Ohio im Einsatz, das dritte steht kurz vor der Fertigstellung. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER hatte Brandt Ende November geasgt, dass ZLT in China mit zwei potenziellen Interessenten im Gespräch sei. "Da würden wir dann nicht über Einzel-Exemplare sprechen, sondern vielleicht wie bei Goodyear über drei Luftschiffe. Das wäre für uns sehr gut, aber das dauert. Es wird vielleicht 2019 oder 2020 spruchreif."

Für die Weiterentwicklung der ZLT sei der in Mönchengladbach geborene Breuer wie geschaffen, heißt es in der Mitteilung weiter: Nach dem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Bundeswehr-Universität München war der Zeitsoldat in der Luftwaffe unter anderem Offizier im Einsatzführungsdienst und Awacs-Besatzungsmitglied. Nach der Bundeswehrzeit war Breuer von 1995 bis 1998 Vertriebsingenieur der Aerodata AG, bevor er Marketing und Vertrieb von Flugsimulatoren bei der CAE Elektronik GmbH verantwortete. Von 2004 an leitete Breuer beim kanadischen Flugzeugbauer Bombardier den Vertrieb von Geschäftsflugzeugen in Deutschland und Österreich. Seit 2015 ist Breuer bei Bombardier für den Vertrieb von VIP- und Special-Mission-Flugzeugen an Regierungskunden zuständig.