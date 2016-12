Friedrichshafen Wechsel bei Rolls-Royce Power Systems: Dohle geht, Schell kommt

Nach sieben Jahren und neun Monaten ist Schluss: Gestern verabschiedete sich der Vorstandsvorsitzende der Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS) und MTU-Chef Ulrich Dohle im Werk 2 von seinen Mitarbeitern in den Ruhestand. Er übergibt damit das Ruder an Andreas Schell, der offiziell am 1. Januar den Posten antritt.

"Es war eine spannende Zeit, zuerst als Technik-Chef, dann als Vorstandsvorsitzender", sagte Dohle am Dienstagabend in kleiner Runde vor Journalisten. Auch wenn in letzter Zeit nicht alles ganz rund lief und das Unternehmen unter den ursprünglichen Renditeerwartungen liegt und Personal abbaut: Das Unternehmen stehe gut da, sagte Dohle, aber man befinde sich im Wandel. Deshalb auch das "Transformationsprogramm RRPS 2018", das den Motorenbauer vom Bodensee schlanker und effizienter machen soll.



Die Herausforderungen sind erkannt: Hybridtechnik, Digitalisierung, Entwicklung kompletter Systeme. "Insgesamt sind wir gut unterwegs", sagte Dohle. Die ausgehandelte Standortbeschäftigungssicherung sei ein wichtiger Schritt gewesen. Bis März 2020 gibt es demnach keine betriebsbedingten Kündigungen, die Arbeitszeit lässt sich nach Bedarf erhöhen oder senken, es gibt Kurz- und Langzeitarbeitszeitkonten. "Da ist mehr Ruhe eingekehrt", so Dohle. Klar ist aber auch, dass RRPS bis 2020 weitere Mitarbeiter abbauen will – auf freiwilliger Basis. Dieses Jahr haben dies Dohle zufolge 106 Mitarbeiter in Anspruch genommen und sind mit Abfindungen gegangen. Dohle will nicht ausschließen, dass das Freiwilligenprogramm 2017 fortgeführt wird.

Abgasreinigung im Werk2 Mitte 2017 in Betrieb

Ein eher unangenehmes Kapitel sind Schlagzeilen um die Bestechung südkoreanischer Militärs. Mehrere MTU-Manager mussten gehen und sich gegenüber Staatsanwälten verantworten, das Unternehmen 12 Millionen Euro Strafe zahlen. Inzwischen habe man strenge Compliance-Regeln eingeführt, so Dohle, und schule das Personal. Trotzdem halten sich nicht alle daran: Zwei Topmanager, der Vertriebschef und der Personalleiter, habe man "gehen lassen müssen", so Dohle.

Nachdem der Verdacht auf Verstöße aufgekommen war, habe man hunderttausende Mails gesichtet und die betreffenden Mitarbeiter befragt. Am Ende sei man zu dem Schluss gekommen, dass "wir es uns nicht erlauben können, mit diesen Leuten weiter zu arbeiten", so Dohle. Abgesehen davon, dass ein riesiger personeller und finanzieller Aufwand mit etlichen Anwälten betrieben worden ist, sei das alles "sehr schmerzhaft" gewesen.

Eine gute Nachricht hat Dohle für die Anwohner des Werks 2 in Friedrichshafen-Manzell: Die Arbeiten für die Abgasreinigungsanlage der Motorenprüfstände haben begonnen. Der Kamin, der etwa 50 Meter hoch sein wird, werde bis Mitte 2017 stehen. Damit gehörten die schwarzen Abgaswolken über dem Werk 2 bald der Vergangenheit an. Einen einstelligen Millionenbetrag lasse man sich das kosten.

Überlinger Standort im ehemaligen Kramerwerk wackelt

Wie es mit der Fertigung der MTU-Motorenbaureihe 1600 in Überlingen weitergeht, ist ungewiss. Etwa 50 Mitarbeiter fertigen den 1600er Motor in den ehemaligen Kramerwerken. Das Problem: die abgesetzte Stückzahl stimmt nicht. Der 1600er konkurriere mit LKW-Motoren, die in deutlich höherer Stückzahl und für weniger Geld am Markt zu haben seien. "Die Kosten müssen runter", so Dohle. Eine Verlagerung in ein Billiglohnland wie Indien kann Dohle auf Nachfrage nicht ausschließen. Kein Problem gebe es indes mit dem Mietvertrag. Dohles Nachfolger, Andreas Schell, hat den Überlinger Standort schon besichtigt. "Wir schauen uns das in Ruhe an", sagt er.

Privat will Ulrich Dohle dem Bodensee verbunden bleiben und seine Wohnung in Nonnenhorn behalten – "mein zweites Standbein neben Stuttgart", so Dohle. Ganz zur Ruhe setzen will er sich aber nicht: "Ich werde ein bisschen weiterarbeiten, ich habe ein paar Mandate." Und ein paar weitere Aufsichtsratsposten könnten da noch dazukommen, jetzt, da er mehr Zeit hat.

Schells Familie zieht von England an den Bodensee

Andreas Schell ist dankbar für die "geregelte Einarbeitungszeit" in den letzten Wochen. "Herr Dohle hinterlässt mir ein tolles Unternehmen. MTU steht für Spitzentechnologie", sagte der gelernte Ingenieur mit reichlich Führungs- und Auslandserfahrung. Er will die Zukunftsthemen Digitalisierung und Vernetzung forcieren und setzt auf Qualität – "in Produkte und im Service". Der 47-Jährige kam von dem US-Unternehmen UTC Aerospace Systems zu RRPS. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren. Noch befindet sich die Familie im englischen Birmingham, an Ostern steht der Umzug an ins Eigenheim am Bodensee. Seine Kinder werden das Karl-Maybach-Gymnasium besuchen. Andreas Schell bezeichnet sich als Ausdauersportler – ein britisches Understatement: Er ist Triathlet und "oft früh morgens unterwegs". Er bezeichnet sich als Teamplayer, der ergebnisorientiert führe.