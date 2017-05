Friedrichshafen Wasserturm: Trägerverein steht vor der Auflösung

Die künftige Nutzung des Wasserturms im Riedlewald ist noch nicht klar. Die Stadt will eine neue Struktur.

Friedrichshafen – Grünes Klassenzimmer, Wissenswerkstatt, Ausstellungen, Konzerte, VHS-Kurse: Wohl kaum ein Veranstaltungsort in der Stadt wird so vielfältig genutzt wie der kleine Wasserturm im Riedlewald, was er freilich nicht mehr ist. Das historische Gemäuer wurde 2011 aufwendig zum eher stillen Kulturzentrum saniert und umgebaut. Es dauerte noch einmal fast zwei Jahre, bis der eigens gegründete Trägerverein mit dem Betrieb so richtig loslegen und ein Programm stricken konnte. Nun, rund vier Jahre später, steht eben dieser Verein vor der Auflösung, und die Zukunft des Wasserturms ist derzeit ungewiss.

"Ja, der Verein wird aufgelöst", sagt Josef Brugger, der dem Trägerverein Wasserturm seit der Gründung vorsteht. Dies sei auch ein Wunsch der Stadt, die den Veranstaltungsort organisatorisch wieder unters Rathausdach und damit auch die Entscheidungshoheit haben möchte. Brugger selbst, der als umtriebiger Rektor der Pestalozzischule in zwei Monaten in Pension geht, ist froh darum, auch seine ehrenamtlichen Jobs nach und nach ablegen zu können. Von heute auf morgen ändert sich für den Wasserturm auch nichts. Die Auflösung soll Ende Mai von den sieben Vereinsmitgliedern beschlossen werden; für die Abwicklung bleibt ein Jahr Zeit. "Das Sommerprogramm steht und findet wie geplant statt", sagt er. Am 27. Mai ist eine Tauschaktion für Baby- und Kinderkleidung angesagt, am 24. Juni ein Flohmarkt, am 22. Juli ein Koffermarkt. Im Juli lässt die Volkshochschule Kursteilnehmer hier ihre "Mal-Lust" entdecken und im August Körbe flechten. Nicht zu vergessen die Kurse der Wissenswerkstatt, die in der früheren Trafostation des Wasserturms beispielsweise bestens vermitteln können, wie der Strom aus der Steckdose kommt. "Das Programm in diesem Jahr wird wie geplant stattfinden", bestätigt auch Monika Blank, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Nachfrage.

Was danach kommt, stehe aber noch nicht fest. "Wir haben mit dem Verein über die geplante Auflösung gesprochen und führen bereits intern Gespräche, um zu klären, wie die Nutzung des Wasserturms in Zukunft aussehen kann", so Blank. Diese Gespräche und Überlegungen würden nun in den nächsten Wochen weiter geführt. Sobald derzeit offene organisatorische Fragen geklärt sind, sollen die Gremien, also Ausschüsse und Gemeinderat, informiert werden. Was sich ändern soll, dazu gibt es keine Angaben.

Unwahrscheinlich dürfte sein, den Wasserturm nicht mehr als Lernort zu nutzen, denn gerade als "Grünes Klassenzimmer" wurde er rege genutzt, bespielt er doch die Themen Wald und Wasser. Und auch für die Wissenswerkstatt bietet dieser Ort ein gutes Umfeld, um Sinn und Zweck eines Wasserturms und seine frühere Bedeutung für die Trinkwasserversorgung zu erklären. Spannender dürfte sein, in welcher Form und in welchem Umfang noch Kunst und Kultur in den Gemäuern ein Forum bekommen – oder ob es gänzlich neue Überlegungen für den Wasserturm gibt.

Alter Wasserturm

Jahrelang stand der marode Wasserturm ungenutzt im Riedlewald. Er wurde 1922 gebaut. Die Technischen Werken Friedrichshafen nutzten ihn zuerst als Wasserspeicher, später bis 1982 als Trafostation. Mit der Sanierung 2011 ging das Gebäude in den Besitz der Zeppelin-Stiftung über. Der Umbau des historischen Gemäuers wurde als Beitrag zum Stadtjubiläum deklariert. Für rund 300 000 Euro wurde der Turm auf Vordermann gebracht; das Stadtwerk am See als Vorbesitzer steuerte rund 50 000 Euro für die Instandsetzung bei. (kck)