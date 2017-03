Wassersportverein mit neuer Spitze

Der Wassersportverein Fischbach hat einen neuen Vorstand: Thomas Münzer wurde zum neuen Präsidenten gewählt, da Oliver Haller aus beruflichen Gründen aus dem Amt ausschied. Neuer Stellvertreter ist Robert Schwarz.

Friedrichshafen – Wichtigster Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung des Wassersportvereins Fischbach sind die Neuwahlen des Vorstands gewesen. Dass es dafür ein größeres Zeitfenster braucht, war allen klar. Aber die 201 der 295 wahlberechtigten Mitglieder in der voll besetzten Festhalle zeigten, wie wichtig den Mitgliedern die Zukunft des eigenen Vereins ist. Dank des 170 Seiten starken Jahrbuchs, das die vergangene Saison zusammenfasst und den Mitgliedern regelmäßig mit der Einladung zur Hauptversammlung zugeschickt wird, konnten sich die scheidenden Vorstandsmitglieder und Abteilungsleiter in ihren Rechenschaftsberichten kurzfassen.

Die Wahlen waren gut vorbereitet, mehrere Wahlhelfer hielten die Stimmzettel bereit. Doch schon die Vorstellung der Kandidaten zog sich in die Länge. Um das Präsidentenamt bewarben sich Thomas "Ossi" Münzer als langjähriges Mitglied und segelnder Lokalmatador mit viel Insiderwissen sowie der gebürtige Berliner Robert Schwarz, der den Willen zu großen Veränderungen mitbringt. Schwarz kommt aus der Ruderszene, lebt seit 2010 am See und ist seit vier Jahren Mitglied im WVF. Während seiner Vorstellung zog er überraschend seine Kandidatur zum Vorsitzenden zurück und disponierte um auf das Amt des Stellvertreters. Eine Zweidrittel-Mehrheit bestätigte Thomas Münzer im Amt des Vorsitzenden. Drei Stimmen mehr als Gegenkandidat Dieter Löflath entschieden über den Einstieg von Schwarz als Vizepräsident.

Nach einer langwierigen Zählaktion der Stimmzettel wurden entsprechend der Satzung mit einfacher Stimmenmehrheit Christian Allgaier Schatzmeister, Thomas Böck Rechnungsführer und Monika Leber Schriftführerin im neuen Vorstandsteam. Ohne Gegenkandidaten wurden Josef Kuhn als Hafenmeister, Volker Joos als Paddelwart und Peter Leubecher als Hausmeister gewählt. Jugendleiterin Jasmin Leben, die bereits in der Jugendabteilung gewählt wurde, wurde in ihrem Amt bestätigt.

Im Rahmen der Veranstaltung überreichte Wolfgang Hund dem aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Vorsitzenden Oliver Haller für sein ehrenamtliches Engagement und seine achtjährige Vorstandsarbeit die bronzene Ehrenurkunde des Sportkreises Bodensee.

Als letzter Punkt stand "Anträge und Beschlussfassung" auf der Tagesordnung. Da 20 Anträge vorlagen und die Zeiger der Uhr bereits auf Mitternacht gingen, stellte ein Mitglied den Dringlichkeitsantrag, diesen Punkt mit einem Zeitvolumen von weiteren vier Stunden zu vertagen. Nach einer Diskussion über die satzungskonforme Rechtsform eines Dringlichkeitsantrages wurde die Vertagung mehrheitlich beschlossen. Ob die Anträge nun erst zur nächsten Hauptversammlung oder bei einer zusätzlichen Versammlung bearbeitet oder möglicherweise einige auch zurückgezogen werden, damit wird sich nun der neue Vorstand zu befassen haben.

Wassersportverein

Der Wassersportverein Fischbach (WVF) hat 274 Segler, 32 Paddler und 57 Jugendliche in den Reihen der Mitglieder. Hinzu kommen elf Probemitglieder und 90 Fördermitglieder. Entsprechend eines Verjüngungskonzepts des Vereins sind in den vergangenen acht Jahren etwa 100 Neumitglieder eingetreten, wenn auch das Durchschnittsalter nicht wesentlich gesenkt wurde. Etwa 30 Prozent der Segler nehmen regelmäßig an Regatten teil. Die Paddler sind Mitglied im Bodensee-Kanuring, wo sie als eine der aktivsten Gruppen gelten, weshalb sie achtmal in Folge die jährlich ausgelobte "Aktivenschelle" gewannen. Der WVF hat keine Nachwuchssorgen und ist stolz darauf, dass sich viele Jugendliche wieder im Verein einbringen und Trainerscheine ablegen. (kan)