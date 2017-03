Friedrichshafen Was passiert mit dem Häfler Busbahnhof?

Kein Kurzzeitparkplätze, kein Wetterschutz, keine Aufenthaltsmöglichkeiten: Der Häfler Busbahnhof, südlich des Stadtbahnhofs, ist keine Augenweide. Die Verwaltung will ihn lassen, wo er ist – allerdings soll er völlig neu überplant werden.

Mit dem Thema beschäftigten sich vergangenen Oktober bereits Häfler in einem ISEK-Workshop, nun geht das Thema in die nächste Runde: Am kommenden Dienstag berät der Technische Ausschuss über den Verbleib des Busbahnhofs. Am 20. März soll der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung darüber fällen, ob der Busbahnhof weiter wie bisher an der Südseite bleibt – oder an die Nordseite verlagert wird. Erst wenn diese Entscheidung feststeht, wird der Ideenwettbewerb für die Neugestaltung des Uferparks ausgeschrieben.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist die Sache klar: Der Busbahnhof soll auf der Südseite bleiben. Dabei stützt sie sich auf verschiedene Gutachten, das Urteil des Aufsichtsrats der Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) und das Ergebnis des ISEK-Workshops. Zudem hat ein Planungsbüro aus Zürich verschiedene Varianten erarbeitet. "Verkehrstechnisch sind beide Varianten grundsätzlich machbar", heißt es in der Sitzungsvorlage, die Vor- und Nachteile zu beiden möglichen Standorten aufzählt. Als größte Nachteile des Nordstandorts werden "erheblicher Mehrverkehr" in der Eugenstraße und am Knoten Eugen-, Riedlepark-, und Charlottenstraße, längere Wege für Umsteiger Bus-Bahn, aber auch "erhebliche Investitionskosten für die Neuanlage" genannt. Der heutige Platz hätte zudem den Vorteil, "das Tor zur Stadt" zu sein, allerdings sei er eben für Autos schwer erreichbar und es gebe bisher keine Möglichkeit für Kurzzeitparkplätze. Die Verwaltung räumt dazu ein, dass der Busbahnhof den heutigen Anforderungen "schon seit Jahren nicht mehr gerecht" wird, "Wetterschutz, ansprechende Aufenthaltsbereiche, moderne Infomöglichkeiten, Behindertengerechte Ausstattungen und vieles mehr fehlen".

Gibt der Gemeinderat sein Ja, soll das Sanierungsgebiet "Stadtquartier Bahnhof – Friedrichstraße" in den Ausschreibungstext für den Ideenwettbewerb zur Uferpark-Neugestaltung mit aufgenommen werden.

Ursprünglich sollte der große Wettbewerb, bei dem 25 Planer Vorschläge rund um den Uferpark einreichen sollen, im Juli ausgeschrieben werden. Das ist bisher aber nicht geschehen, da der Gemeinderat anregte, auch den Bahnhof/Busbahnhof in den Planungsbereich zu nehmen. "Deshalb wurde eine sehr viel umfangreichere Grundlagenerarbeitung für die Wettbewerbsausschreibung erforderlich", erklärt Stadtsprecherin Monika Blank. Damit verzögert sich der ursprüngliche Zeitplan. Im September sollen laut Blank vier Sieger feststehen, damit startet auch das Workshopverfahren.

Ideen-Wettbewerb

Der Uferpark, Busbahnhof/Stadtbahnhof und die Friedrichstraße sollen in Teilen neu gestaltet und organisiert werden. Ziel ist unter anderem die Schaffung von Seezugängen, belebten Zonen und Rückzugsbereichen im Park, eine Erschließung im Westen, bessere Anbindung, eventuell ein veränderter Querschnitt der Friedrichstraße, die Trennung von Fuß- und Radverkehr und die Verbesserung der Fußgängersituation. Im September sollen aus 25 Ideen vier Sieger gekürt werden. (sab)