Friedrichshafen Was ist dran an einem Bürgerpark Brunnisach in Fischbach?

Was ist dran an einem Bürgerpark Brunnisach in Fischbach?

Es wird über die Verlegung der Brunnisach-Mündung in Fischbach diskutiert. Das berührt auch die Fortführung des Uferwegs beim ehemaligen Diakonissenheim, dem jetzigen Bereich des Zeppelin-"Haus am Bodensee".

Friedrichshafen – Vor wenigen Wochen ist der Hafen in Fischbach einmal mehr ausgebaggert worden. Die Brunnisach, die am Fuß des Gehrenbergs entspringt und sich etwa zwölf Kilometer durch Stadt und Landschaft schlängelt, mündet hier in den Bodensee. Der Fluss bringt reichlich Sedimente mit, die sich im Hafenbecken sammeln – zum Leidwesen der Segler, die dann zu wenig Wasser unterm Kiel haben und alle drei, vier Jahre viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Ablagerungen abzugraben.

Nicht nur der Wassersportverein Fischbach (WVF) als Hafennutzer macht deshalb seit Jahren Druck, die Mündung der Brunnisach zu verlegen. Aus der Perspektive des Gewässerschutzes steht seit 1999 der Vorschlag im Raum, das Flüsschen „vor dem Yachthafen durch den Park“ – gemeint ist das Gelände des früheren Diakonissenheims in der Nachbarschaft – umzuleiten und so wenigstens den unteren Bereich wieder naturnah zu gestalten. Weiter oben geht das wegen der engen Bebauung nicht mehr. So steht es im Gewässerentwicklungsplan Brunnisach, den das Riedlinger Ingenieurbüro Funk im März 1999 im Auftrag der Stadt vorlegte. Passiert ist seither nichts, was nicht weiter verwundert, denn das Gelände gehörte der Evangelischen Diakonissenanstalt.

Doch im Januar 2015 ging das etwa vier Hektar große Grundstück samt Erholungsheim in den Besitz der Luftschiffbau Zeppelin (LZ) über. Theoretisch war damit für die Stadt über ihren Einfluss auf das Stiftungsunternehmen die Voraussetzung geschaffen, die Brunnisach tatsächlich einmal zu verlegen. Konkrete Pläne dafür gibt es derzeit aber nicht, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Diese Annahme drängte sich allerdings auf, als der SÜDKURIER Pläne von einen Bürgerpark Brunnisach auf den Tisch bekam. So zumindest war die Vorentwurfsplanung im Auftrag der Stadt Friedrichshafen überschrieben, die von Februar 2016 datiert. In diesen Plänen sind drei Varianten geprüft, wie man die Brunnisach durch den Park verlegen und an welcher Stelle man eine Brücke bauen kann. Laut Aussage der Stadt sei dies eine Ausarbeitung eines Vorentwurfs, der schon 2008 beauftragt worden sei.

Bürgerpark Brunnisach? Diese charmante Idee wurde offensichtlich auch im Zusammenhang mit der Weiterführung des Fischbacher Uferwegs gedacht – allerdings nur verwaltungsintern, denn weder öffentlich noch im Gemeinderat war das bisher je ein Thema. Dafür erklärte Oberbürgermeister Andreas Brand im Januar beim Fischbacher Neujahrsempfang, dass nun die Fortführung des Uferwegs geplant sei, allerdings nicht durch den früheren Diakonissenheim-Park. LZ als neue Eigentümerin will das alte Erholungsheim bis auf die Villa Gminder abreißen und ein neues Hotel bauen (der SÜDKURIER berichtete am 11. Februar). Der weitläufige schöne Park mitten im Landschaftsschutzgebiet soll laut Bauvoranfrage teilöffentlich werden, was immer das heißt. Und der Uferweg soll vom Gelände des Wassersportvereins über die Brunnisach an der östlichen Grundstücksgrenze bis zur Ziegelstraße weitergeführt werden. Dafür braucht es auch eine neue Brücke, die etwa 150 Meter weiter nördlich über den heutigen Flusslauf gebaut werden soll. „Wir gehen davon aus, dass der Weg ohne Brunnisach-Verlegung realisiert werden kann“, teilte Pressesprecherin Monika Blank mit.

Also alles Makulatur? Aus Sicht der Verwaltung sei das Thema Brunnisach-Verlegung vor allem wegen der möglichen Zielkonflikte "keineswegs entscheidungsreif". Mit der Bauvoranfrage für den Hotelneubau, der auch deshalb nun um ein Jahr verschoben wurde, prüfe die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt derzeit, welche Nutzungen auf dem Gelände möglich sind. "Erst dann kann geklärt werden, ob und wie Änderungen im Bereich Brunnisach möglich sind", sagte Monika Blank.

Gewässer- kontra Landschaftsschutz?

Die Verlegung der Brunnisach-Mündung war seit 1999 immer wieder in der Diskussion. Sie hätte nach Darstellung der Stadtverwaltung Vor- und Nachteile.