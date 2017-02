Friedrichshafen Wahlbenachrichtigungen für OB-Wahl sind unterwegs

Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für die OB-Wahl in Friedrichshafen auf Hochtouren, wie die Stadt mitteilt. Bis zum 19. Februar erhalten die Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungen.

Insgesamt sind 46 571 Bürger berechtigt, ihre Stimme am 12. März abzugeben. Bis zum 19. Februar erhalten die Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigungen, mit denen sie entweder Briefwahlunterlagen anfordern oder direkt im Wahllokal wählen können. In den Wahlbenachrichtigungen ist das Wahllokal angegeben. Wer bis zum 19. Februar keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann sich direkt an das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt, Wahlamt, Adenauerplatz 1, Telefon 0 75 41/2 03 21 80, wenden. Wer per Briefwahl wählen will, kann seine Unterlagen per Post beantragen. Außerdem ist es über die in der Wahlbenachrichtigung enthaltenen Daten möglich, die Briefwahlunterlagen online zu beantragen. Den Link finden die Wahlberechtigten auf der Homepage der Stadt unter www.friedrichshafen.de. Wer seine Briefwahlunterlagen mithilfe seines Smartphones anfordern möchte, kann dazu den aufgedruckten QR-Code nutzen. Da die Bewerberzulassung erst am 14. Februar erfolgt, können die Stimmzettel dann erst gedruckt werden. Verschickt und ausgegeben werden sie deshalb ab dem 20. Februar. Die Briefwahlunterlagen können im Bürgerservice im Rathaus bis Freitag, 10. März, 18 Uhr, abgeholt werden.