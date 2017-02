Friedrichshafen Vorstellung der OB-Kandidaten: Bürger machen sich erste Eindrücke

Nach der Kandidaten-Vorstellung im Graf-Zeppelin-Haus steht für viele die Wahlentscheidung fest, andere hingegen wollen sich noch nicht festlegen. Der SÜDKURIER hat sich nach der Veranstaltung bei den Besuchern umgehört.

Das Argument ist stichhaltig: "Ich bin gespannt, wie sich die zur Wahl Stehenden präsentieren. Deshalb bin ich gekommen", sagt Doris Schmid. Um im Nebensatz nachzuschieben: "Obwohl meine Wahlentscheidung eigentlich schon feststeht." Ähnliche Beweggründe wie die gelernte Bankkauffrau hatten Rentner Albin Morber und wohl auch viele andere Häfler, die zur offiziellen Vorstellung der OB-Kandidaten in den gut gefüllten Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses gekommen waren. Das ergab jedenfalls die, natürlich nicht repräsentative, Umfrage des SÜDKURIER. Ob der Abend zur Meinungsbildung beigetragen hat, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. "Jetzt weiß ich jedenfalls, wen ich garantiert nicht wähle" – auch diese Meinung hörte man mehr als nur einmal.

Wie sich wohl die "Jux-Kandidaten" schlagen würden? Dafür interessierte sich Thomas Bucher. "Das war keine Comedy, auch nicht lustig, einfach nur peinlich", kommentierte etwa Besucherin Corinna Friedrich den Auftritt von Kandidat Dominik Zehle.

"Unterhaltungswert war recht hoch"

"Das ist wohl nicht der richtige Posten für diesen Mann. Aber immerhin war der Unterhaltungswert recht hoch", sagt Michaela Matzenmüller zum Auftritt von Andreas Theurer. "Für mich war vorher schon klar, wen ich wähle", sagt Markus Schreiyägg klar heraus und macht keinen Hehl daraus, dass ihm vor allem die Rede von Amtsinhaber Andreas Brand gut gefallen habe. "Auch Erster Bürgermeister Stefan Köhler hat als Moderator eine gute Figur gemacht", betont der Diplom-Betriebswirt. "Andreas Brand hat sein Wissen als Insider gut rübergebracht. Ich bin in meiner Meinung jedenfalls bestärkt", so das Fazit von Andreas Kulil.

Dass ihm der Abend nicht viel gebracht habe, bedauert Thomas Bachmann. "Ich bin noch im Entscheidungsprozess und hätte mir mehr unterschiedliche Akzente gewünscht", sagt er. "Mehr Visionen und klarere Aussagen" vermissten Jakob Wißmeyer und Stefan Klee. Zu den Erstwählern zählt die 18-jährige Uta Otto. "Gut, dass es solche Veranstaltungen gibt. So konnte ich selbst einen Eindruck gewinnen. "Es war interessant, teilweise auch amüsant", konstatiert sie durchaus zufrieden. Ganz ähnlicher Meinung sind auch Christian Burkhart und Marie-Louise Maier-Laurösch und freuen sich, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung ein Stück weitergekommen seien. "Der Auftritt des ersten Kandidaten war ein Kasperletheater und reine Zeitverschwendung", spricht Wilfried Walter Klartext. Philipp Fuhrmann sei seiner Meinung nach der einzig ernstzunehmende Gegenkandidat von Andreas Brand. Auch Doris Schultheiß nimmt in Bezug auf Dominik Zehle und Andreas Theurer das Wort vom "Kasperletheater" in den Mund. "Mich hat schon gewundert, dass man solche Leute als Kandidaten überhaupt zulässt", sagt sie. "Der Künstler machte eine gute Figur. Das passt zur Fasnet", sagt hingegen Walter Hochdorfer und ist sich in dieser Ansicht mit Monika Hecht und Hedwig Gradwohl einig. Ein anderer Häfler vergleicht den Auftritt von Philipp Fuhrmann mit einem "Büttenredner", der hinsichtlich seiner Körperhaltung nicht den nötigen Respekt gezeigt habe.

"Jeder kann sich jetzt überlegen, wie real oder irreal die Vorstellungen der Kandidaten sind", so die Meinung von Bechara Raffoul. "Ich habe mir ein Bild machen können und habe jetzt eine Tendenz hinsichtlich meiner Wahlentscheidung", fasst Arno Senner zusammen. "Eine gute und wichtige Veranstaltung. Unsere Entscheidung ist heute Abend gefallen", sagten Siglinde Schmid und Sieglinde Vorwerk wie aus einem Munde.