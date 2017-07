Friedrichshafen Vorfreude auf Manegenzauber

Der traditionsreiche Circus Carl Busch – 1891 gegründet – gastiert bis 31. Juli in Friedrichshafen auf dem Messeparkplatz P 7. Zwei Premieren gibt es am bevorstehenden Samstag um 15.30 und 20 Uhr.

Mit einem Fuhrpark von 80 Fahrzeugen, mit 70 Tieren sowie einem rund 80-köpfigen Team schlägt der traditionsreiche Circus Carl Busch seine Zelte auf dem Messeparkplatz P 7 auf. Premieren sind am Samstag, 22. Juli, um 15.30 und um 20 Uhr. Die letzte Vorstellung im 1400-Plätze-Zelt wird es am 31. Juli um 15.30 Uhr geben. Während der Gastspielzeit in der Zeppelin-Stadt soll ein buntes Programm mit Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie geboten werden. "Uns ist wichtig, dass man einen guten Zirkus auch für kleines Geld erleben kann", verweist Pressesprecher Sven Rindfleisch auf die Eintrittspreise, die in Kategorie 5 für Erwachsene 15 Euro und für Kinder 10 Euro betragen. Für die teuerste Karte (Premium 1) müssen Erwachsene 38 Euro hinblättern, für Kinder sind 30 Euro zu bezahlen.

Stolz sind Wille und Rindfleisch darauf, dass sie namhafte Artisten wie den Seiltänzer Nicol Nicols für die Tournee verpflichten konnten. Nicols ist auch schon in Monte Carlo aufgetreten: "Den Vorwärtssalto beherrschen nicht viele, das ist auch für geübte Artisten sehr schwer, weil sie das Drahtseil für einen Moment nicht sehen können." Dass Organisatoren des Zirkusfestivals Monte Carlo dieser Tage beim Circus Carl Busch in Konstanz auf Stippvisite gewesen sind, schmeichelt der Familie Wille und Team natürlich.

Besonderheiten im Programm sind laut Wille beispielsweise auch der Magier Jimmy Saylon, der mit aufwendig gestalteten Requisiten im sogenannten Steampunk-Stil verblüffen und begeistern werde. Für Nervenkitzel unter der Zirkuskuppel werde das ukrainisch-polnische Duo Szeibe sorgen. Auch die Tier-Dressuren der zweieinhalbstündigen Show haben laut Rindfleisch Weltformat. Natascha Wille-Busch zeige mit sechs schwarzen Friesen- und sechs Araberhengsten eine der schönsten Pferdefreiheiten der Gegenwart. Gemeinsam mit den hübschen Schwestern Alexandra und Kelly Saabel reite sie eine dreifache Hohe Schule auf Hengsten. Es werde auch viel zu lachen geben, verspricht Manuel Wille. Die Auftritte des Clowns Angelo Chaves sollen die reinsten Zwerchfell-Attacken sein.

In Sachen Tierhaltung sieht es beim Circus Carl Busch offenbar gut aus. "Der Zirkus wurde Anfang Juni in Überlingen vom Veterinäramt kontrolliert", erklärt Sandra Burkhardt vom Pressebüro des Landratsamtes. Das Urteil lautete damals: "Es sieht sehr gut aus hier, die Tiere sind sehr gepflegt, es stimmt alles." Laut Burkhardt wird es deshalb in Friedrichshafen keine weitere Kontrolle geben.

Vorführungen und Preise

Der Circus Carl Busch gastiert vom 22. bis 31. Juli auf dem Messeparkplatz P 7. Premierevorstellungen sind am Samstag um 15.30 und 20 Uhr. Weitere Vorstellungen jeweils um 15.30 und 20 Uhr; sonntags: 15 und 18.30 Uhr; montags: nur 15.30 Uhr; Dienstag, 25. Juli: keine Vorstellung. Familientage mit Spezialpreisen sind am Montag, 24. Juli, um 15.30 Uhr sowie am Montag, 31. Juli, um 15.30 Uhr, alle Plätze 10 Euro pro Person – außer Kategorie Premium 1. Vorverkauf ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen mit Reservix oder CTS-Eventim; ab Samstag, 22. Juli, gibt es Eintrittskarten an den Zirkuskassen, täglich von 10 bis 13 Uhr und jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung. Ticketpreise, Premium 1: Erwachsene 38 Euro, Kinder 30 Euro; Kategorie 2/3: Erwachsene 28 Euro, Kinder 20 Euro; Kategorie 4: Erwachsene 20 Euro, Kinder 15 Euro; Kategorie 5: Erwachsene 15 Euro, Kinder 10 Euro ; Rentner, Schüler und Schwerbehinderte (mit Ausweis) zahlen Kinderpreise; Kinder unter drei Jahren sind gratis, haben laut Veranstalter jedoch kein Anrecht auf einen Sitzplatz. Ticket- und Info-Hotline: 01 77/2 74 68 96. Internet: www.circus-carl-busch.de