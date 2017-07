Friedrichshafen Vorerst keine neuen Pflanzkübel

120 000 Euro wollte die Verwaltung für neue Metallgefäße ausgeben. Doch der Technische Ausschuss lehnte das ab.

In der Innenstadt wird es vorerst keine anthrazitfarbenen Pflanzkübel aus Metall geben. Der Technische Ausschuss (TA) lehnte es in jüngster Sitzung am Dienstag ab, voreilig bis zu 3000 Euro pro Pflanzkübel auszugeben, ohne vergleichbare Lösungen zu kennen. Für Beschaffung, Aufbau und Bepflanzung der 40 Pflanzgefäße waren von der Stadtverwaltung außerplanmäßige Mittel in Höhe von 120 000 Euro vorgesehen. Bisher gibt es in der Innenstadt Terrakotta-Töpfe, die nun ausgetauscht werden sollen. Doch die Fraktionen sprachen sich dagegen aus, vorschnell Geld auszugeben. Stattdessen sei es besser, sich Gedanken über eine Stadtbegrünung zu machen, die über Bepflanzungen mit Blumenkübeln hinausgeht. Die Vorlage zur Abstimmung über die neuen Pflanzkübel wurde daraufhin von der Verwaltung zurückgezogen.