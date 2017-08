Friedrichshafen Von der Putzhilfe zum Oberbürgermeister: Wo bekannte Häfler in ihrer Jugend gearbeitet haben

Ferienjobs sind schon früher bei Jugendlichen beliebt gewesen. Vier bekannte Häfler berichten von den Erfahrungen, die sie in den Wochen zwischen Schuljahren und Semestern gemacht haben.

Konditor Michael Weiss: Gutes Geld durch Nachtschichten

Konditormeister Michael Weiss hat in den Schulferien bei ZF gearbeitet, um sich eine Reise finanzieren zu können.

"Während den Sommerferien arbeitete ich in drei aufeinander folgenden Jahren jeweils in der ZF. Dieses Unternehmen war zur damaligen Zeit unter den Ferienjobbern heiß begehrt und man musste Glück haben, dort einen Platz ergattern zu können. Für mich war es höchst spannend, zu sehen, wie in Großunternehmen gearbeitet wird. Im ersten Jahr war ich als Hilfskraft bei der Fertigung von Getrieben beteiligt. In den darauffolgenden Jahren schraubte ich Getriebeteile am Band zusammen oder sammelte Metallspäne ein, jeweils in Werk 1. Primär ging es bei den Ferienjobs natürlich ums Geld. Durch Akkordarbeit kombiniert mit Nacht- oder Spätschichten verdiente man sehr gutes Geld. Dieses Geld wurde für die damaligen Hobbys wie Moped, Plattenspieler und Schallplatten etc. eingesetzt. Direkt nach dem Abitur flog ich nach Kanada, wo ich in einer Konditorei arbeitete, um mir das Geld für eine Reise quer durch die Vereinigten Staaten zu verdienen.

Man gewinnt Einblicke in andere Tätigkeitsbereiche, lernt interessante und auch weniger interessante Leute kennen, kurzum man lernt zu schätzen, was andere Menschen leisten. Ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, in den Ferien zu arbeiten, auch wenn das Strandbad bedeutend verlockender ist. Ferienjobs erweitern die persönlichen Horizonte in alle Richtungen."

SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Stauber: Kartoffeln schälen und Spüldienst

Dieter Stauber, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion Friedrichshafen, hat vor seiner Ausbildung zahlreiche Jobs wahrgenommen.

"Ich habe während meiner Realschulzeit an Wochenenden im Seniorenheim Paulinenstift in der Küche gearbeitet. Da war ich etwa 15 oder 16 Jahre alt und habe in der Küche bei der Speisenvorbereitung geholfen, also Kartoffeln geschält, gespült etc. Später habe ich die Zeit vor Beginn meiner Ausbildung bei der Polizei mit mehreren Tätigkeiten überbrückt: Zwei Monate habe ich in der Firma Wagner in Fischbach in der Versandabteilung gearbeitet, dann bei den Hafenmeisterei-Diensten in Langenargen und im Supermarkt in Eriskirch. Auch bei Aldi in Friedrichshafen war ich als Aushilfe in der Warenauffüllung tätig. Das waren aber keine klassischen Ferienjobs, sondern eben Arbeiten, um die Zeit zwischen Schule und Ausbildungsbeginn zu überbrücken. Es ging darum, Geld zu verdienen und in die Berufswelt zu schnuppern.

Spaß hatte ich daran, andere Menschen kennenzulernen und die Atmosphäre in Einrichtungen oder Betrieben zu spüren. Gelernt habe ich, dass man pünktlich und aufmerksam sein soll und sich in ein Gesamtgefüge einzupassen hat. Es ging eben zu, wie im richtigen Leben, wo auch nicht jeden Tag die Sonne scheint und alle gut gelaunt sind. Jugendliche sollten durch Jobs nicht zu sehr die Schule vernachlässigen. Die Ferien dienen auch der Erholung, also sollten nicht die ganzen Ferien verplant werden."

Oberbürgermeister Andreas Brand: Mit dem Wischmop durch die Schule

Oberbürgermeister Andreas Brand hat einst in den Ferien geholfen, das Schulgebäude zu reinigen. Später jobbte er bei einem Stromversorger.

"Ich hatte zeitweise sogar zwei Ferienjobs: Als Putzhilfe habe ich in den Sommer- und Winterferien bei der Schulhausreinigung geholfen. Das war in der Zeit, als ich in die elfte und zwölfte Klasse gegangen bin, also noch gar nicht volljährig war. Später, während meines Studiums, habe ich dann für die Neckarwerke, dem örtlichen Stromversorger gejobbt. Dort habe ich in der Kundendienstwerkstatt gearbeitet. Bei den Neckarwerken habe ich in der Werkstatt viel gelernt, auch den Umgang mit dem richtigen Werkzeug. Die meiste Zeit durfte ich bei der Wartung von Warmwasserspeichern im gesamten Versorgungsgebiet helfen.

Ich wollte mein eigenes Geld verdienen, später ging es dann auch darum, den Führerschein zu finanzieren. Außerdem hat mir die Arbeit einfach Spaß gemacht. Gelernt habe ich in meinen Jobs etwas ganz Grundlegendes: Dass Schaffen ein Geschäft ist. Und ich war stolz, dass ich mein eigenes Geld verdient habe. Negative Erfahrungen habe ich keine gesammelt.

Sicher kann ich Jugendlichen empfehlen, arbeiten zu gehen. Und zwar ohne Einschränkungen und unabhängig von der Branche, in der man einen Ferienjob findet: Das Gefühl, sein Geld selbst zu verdienen, ist schon eine wichtige Erfahrung. Und wenn man dann mit dem selbst verdienten Geld etwas kauft, dann lernt man, den Wert auch richtig zu schätzen."

Schulmuseums-Leiterin Friederike Lutz: Unbezahlte Arbeit in Caritas-Sozialstation

Friederike Lutz ist Leiterin des Schulmuseums Friedrichshafen. In Ihrer Jugend hat sie sich sozial engagiert und einige Erfahrungen gesammelt.

"Ab dem Studium habe ich gejobbt, also ab 19 Jahren. Mein erster Job war unbezahlt, ich habe bei der Caritas-Sozialstation in meiner Heimatstadt im Münsterland gearbeitet. Dort habe ich einen alten Mann gepflegt und bin mit zwei älteren Frauen spazieren gegangen und habe sie ein bisschen unterhalten, eingekauft etc. Dabei habe ich gelernt, Hemmschwellen zu überwinden und den Umgang mit alten und vor allem hilfsbedürftigen Menschen. Der alte Mann, den ich tatsächlich morgens sauber machen musste und waschen und so, war mir gegenüber völlig unbefangen, sodass ich das auch sein konnte. Er konnte nach einem Schlaganfall nicht sprechen, aber als ich mich nach sechs Wochen verabschiedet habe, hat er geweint. Das hat mich beeindruckt. Eine der beiden alten Damen war unheimlich verbittert. Ich musste damit als junger und unbedarfter Mensch umgehen. Das war eine Lernerfahrung.

Später dann war ich freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung 'Die Glocke'. Die Arbeit bei der Zeitung hat mich in meinen späteren Beruf als Journalistin eingeführt. Ich habe damals bereits vieles gelernt, was mir dann im Volontariat leicht fiel. Wegen diesen Erfahrungen kann ich Jugendlichen empfehlen, in den Ferien zu arbeiten – allein um über den Tellerrand zu blicken und anderes als Schule oder Uni kennenzulernen."