Friedrichshafen Von Literatur mit dem Rhythmus geistlicher Lieder

Drei Autoren geben im "Kiesel" des Friedrichshafener Medienhauses am See Einblicke in die Gegenwartsliteratur der USA.

Der Mann ist ein Gesamtkunstwerk. Freudvoll lässt Tuvia Tenenbom seine Suspenders, die Gummiträger schnalzen, die seine Hose am Abrutschen von seinem barocken Leib hindern. Schildert spitzbübisch, wie er seine amerikanischen Interviewpartner, erstarrt in Political Correctness, zum Erzählen bringt. Schafft knisternde Spannung, als er ein Bild der schwarzen Ghettos malt. Weit schlimmer, als die Flüchtlingslager im Nahen Osten. Orte der Zerstörung, geprägt von Angst, Waffen, Vergewaltigung, Tod. Orte, um die sich niemand kümmert, egal wer gerade an der Regierung ist. "Das Amerika, das ich fand, war nicht das Amerika, das ich finden wollte", sagt der in New York lebende Tenenbom. So wurde aus dem Buch über das glorreiche Land, das er über seine Reise von der Ost- an die Westküste schreiben wollte, ein Buch über eine furchtsame, rassistische Gesellschaft, die vielfältig aber zutiefst gespalten ist. Als Ausgangspunkt für seine Reise wählte er Philadelphia. Den Ort, an dem 1776 die Unabhängigkeitserklärung verkündet wurde. Das sprachgewaltige Dokument, das die Gleichheit der Menschen zur Wahrheit erhebt. "Ich habe all das vor vielen Jahren gelernt, kurz vor meiner Einbürgerung in diesen Staat", liest Frank Stöckle aus der deutschen Übersetzung von "Allein unter Amerikanern" vor. Tenenbom, mit 17 aus Israel dem vererbten Schicksal entflohen, Rabbi zu werden, hadert offen mit seiner Wahlheimat und lässt das Publikum nachdenklich zurück.

Leistete Hans-Jörg Balmes als Übersetzer Tenenboms humorvoller Antworten Bewundernswertes, so steigert sich seine Kunst bei Molly Antopol, der attraktiven Muttersprachlerin, deren amerikanischem Duktus selbst der geübte Hörer kaum folgen kann. Notiert die Übersetzung simultan, um sie anschließend fertig formuliert vorzulesen. Antopols Buch "die Unamerikanischen" inspiriert durch die McCarthy-Ära, die in den 50er-Jahren Jagd auf alle unamerikanischen Umtriebe machte, trägt bereits im Titel eine Negation und stellt dabei das verbindende Motiv ihrer acht Geschichten dar. Geschichten vom Soldaten, der in Israel eine Siedlung amerikanischer Juden bewachen muss und dabei lieber in Amerika wäre. Von Menschen, die entwurzelt, nie angekommen sind und ihren Enkeln Geschichten von gestern, aus der alten Heimat wie Weißrussland erzählen. Geschichten wie ihre eigene, über den Ort Antopol, über den ihre Familie nie sprach, der die Großmutter aber unglücklich gemacht hatte und von dem sie ihren Namen hat. Geschichten wie die, die sie den Reinigungsbesitzer in New York, dessen Großvater ein Schneider aus Kiew war, über seine Begegnung mit Svetlana erzählen lässt. "Ihr Akzent, russisch"? "Ukrainisch". "Ah, die Perle des Baltikums, ja ich habe einiges darüber gelesen", sagte ich. "Die Kunst, die Küche, diese alten Fischerdörfer – Ukraine, sagte sie bedächtig, ist nicht Baltikum." Mit herrlich authentischem Akzent trägt der Schauspieler Frank Stöckle die Svetlana-Dialoge vor und macht die Begegnung der alten Welten in der neuen zum Genuss.

Dann, nach der Pause, wird Adam Johnson, Pulitzerpreis-Gewinner im Jahr 2013 von Balmes mit den Worten konfrontiert: "Der ,Playboy' stellt fest, sie seien in ganz Amerika der einfallsreichste und einflussreichste Professor. Was er gemacht habe!? "Ich habe mich nicht nackt ausgezogen für den Playboy", erklärt er nüchtern, schwärmt dann von den tief hängenden Wolken über dem Bodensee und bringt das Publikum zum Lachen über seine subtile Art, sich einer solchen Frage zu entziehen. Johnsons Antworten auf Fragen über die Konstruktion seiner Geschichten, die wie Säulen zwischen luftleerem Raum wirken, sind dann komplex. So komplex, dass Balmes zum ersten Mal zögern und feststellen muss: "It's difficult." Was hatte ihn dazu veranlasst, seinen preisgekrönten Roman "Das geraubte Leben des Waisen Jun Do" ausgerechnet in einem Land wie Nordkorea anzusiedeln, einem Land, das in der Darstellung mancher wie ein paranoides Fantasialand wirkt? Johnsons Interesse für die Menschen und ihre Emotionen gibt Einblicke in ein Land, in dem man seit hundert Jahren weder ein Buch lesen, noch einen Film anschauen kann. In dem es nur eine Hauptperson, den Führer Kim Jong Il gibt, dessen Willen 32 Millionen Nebendarsteller untergeordnet sind. Unvorstellbar in unserer individualisierten Welt, in der jeder von uns mit seiner Selbstverwirklichung im Mittelpunkt steht, während es dort nur darum geht, auf der niedrigsten Stufe zu überleben. In seinem Buch zeigt Johnson einen Charakter, der trotzdem zur Hauptperson wird und etwas findet, für das es sich zu leben lohnt.

Die amerikanische Literatur sei eine Literatur der Zuwanderung, ein bunter Flickenteppich, stellte Balmes der Lesung voran. Eine Literatur mit dem Rhythmus geistlicher Lieder, verschiedener Genres, wie Inseln in der Weite des Landes. Doch Adam Johnson sagt: "Die Worte, die wir teilen, sind unsere größte gemeinsame Ebene". Wer bis zum Ende durchgehalten hat, durfte daran genüsslich teilhaben.